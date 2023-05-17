美众院外委会通过法案反制中国阻碍台湾参与国际组织

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美国联邦众议院外交委员会16日通过「台湾国际团结法案」（Taiwan International Solidarity Act），台湾外交部今天(17日)表示，这项法案的宗旨在于反制中国试图透过扭曲联大第2758号决议阻碍台湾参与国际组织。台湾感谢美国国会不分党派坚定支持台湾参与国际组织。

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台湾外交部发言人刘永健今天表示，「台湾国际团结法案」指出联大第2758号决议仅处理中国代表权问题，不涉及台湾，并强调美方反对任何在未经台湾人民同意下试图改变台湾地位的倡议。

此外，美国众议院外委会主席麦考尔（Michael McCaul R-TX）、民主党首席议员米克斯（Gregory Meeks D-NY）等国会领袖也公开表示对这项法案的高度支持，指出将台湾排除在联合国体系之外是对全球的伤害。

刘永健说，外交部再次感谢美国国会不分党派坚定支持台湾参与国际组织，尤其在第76届世界卫生大会(WHA)即将召开的关键时刻，美国国会以行动反制中国扭曲联大第2758号决议的卑劣作为，深具意义。

中国国台办发言人马晓光今天指出，美方这项提案是错误荒谬，从开罗宣言、波茨坦公告等都明白无误确认中国对台湾的主权，而且美国都是当事国。

马晓光表示，1971年的联大2758号决议，从政治、法律、程序上解决确认中国在联合国的代表权问题，美国在此做文章，不是无知就是别有用心，任何否认联大2758号决议的企图都是徒劳。

据中央社报导，美国众议院外委会16日审议通过的「台湾国际团结法案」强调，联大2758号决议承认中华人民共和国政府是联合国内中国唯一合法代表，但并没有处理台湾与台湾人民在联合国或任何相关组织的代表权问题，也没有在中华人民共和国与台湾关系上采取立场，或包含任何关于台湾主权的声明。

在美国两党支持下，这项法案经口头表决无异议通过，接下来将送交美国众议院院会审议。

另前英国首相特拉斯访台，今天在台北发表演说，呼吁各国应关闭「孔子学院」、支持台湾尽速加入CPTPP且禁止中国加入，盟国间也应建立机制，确保台湾拥有所需的防御能力并能够保卫自己。

她在演讲中还提到，欧洲国家对台湾放手不管这是完全不负责任的，他们的理由是台湾距离很远，但这是错得再离谱不过，因为封锁或入侵台湾会破坏欧洲的自由和民主，就像俄罗斯入侵乌克兰一样。

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