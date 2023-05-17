大陆脱口秀演员因野狗比喻遭网络霸凌加立案调查

中国脱口秀演员House（李昊石）被指近日在北京表演用野狗比喻解放军，严重侮辱“人民军队”，北京市朝阳区警方17日晚通报，他已遭立案调查。根据中国法律，李昊石最重面临3年以下有期徒刑。

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网路影片显示，李昊石在表演中说，来到上海这个国际化大都市需“与国际接轨”，于是收养两条流浪狗，严格来说是从住处附近的山上捡到的野狗。

他说，初见这两条狗正好在追松鼠，而且“像炮弹一样发射出去”，于是内心闪烁8个大字“作风优良，能打胜仗”。

这句口号是中共总书记习近平所提出，“建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，是党在新形势下的强军目标”。

由于大陆小粉红举报李昊石的比喻影射了解放军，军方和党媒也纷纷介入事件。西部战区陆军公众号16日发文称：“如此脱口秀”，子弟兵很生气！”中共军方新媒体“钧正平工作室”评论称这是“无底线的放纵，博眼球的娱乐……”。党媒人民日报也发声称“House冒犯人民子弟兵”，“脱口莫脱轨，玩梗须有度”，云云。新华社则称：“人民军队不容冒犯必须敬畏”。

这一段脱口秀，不仅毁了李昊石的演艺事业，他还将面临牢狱之灾。5月17日，北京文旅局通报，指上海喜剧公司“笑果文化”及其演员李昊石在13日演出中，肆意篡改演出申报内容，出现“严重侮辱”军队的情节。因此决定对该公司作出行政处罚，没收违法所得132.5万人民币，并罚款1335万，同时，无限期暂停涉事公司在北京所有演出活动。

同日，北京朝阳警方发出通报，称李昊石“严重侮辱”军队，已对他立案调查。“笑果文化”发声明称，对全国各地所属线下演出业务进行全面整顿，并解除李昊石劳动合同和艺人经纪合同。

在中国大陆，一句脱口秀台词竟因引用习近平之言，又无意间调侃了一下“神圣”的解放军，就犯下如此大罪。有分析认为，牵强附会地把野狗和自己的军队联系起来实际上是自寻其辱。

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