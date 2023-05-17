路透：乌克兰告诉中国特使它不会接受将土地割让给俄罗斯

中国/乌克兰/李辉

乌克兰外交部表示，乌克兰外交部长库莱巴周三在基辅与中国特使李辉会谈时告诉中国特使，基辅不会接受任何结束与俄罗斯战争的提议，这些提议涉及乌克兰失去领土或冻结战争。法新社最新消息引述乌克兰高级官员称，乌克兰总统泽连斯基有可能会见中国特使李辉。

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乌克兰告诉中国特使基辅不会接受将土地割让给俄罗斯。

路透社说，中国外交部在一份公告中说，中国欧亚事务特别代表、前驻俄罗斯大使李辉于周二和周三访问了乌克兰，并会见了乌克兰外长库莱巴。

自莫斯科于 2022 年 2 月全面入侵乌克兰以来，中国与俄罗斯的关系迅速发展。这是中国高级特使首次访问基辅。

据中国外交部文告说，库莱巴向中国政府特使详细介绍了在尊重乌克兰主权和领土完整的基础上恢复可持续和公正和平的原则。”

据中国外交部说，“库莱巴强调，乌克兰不接受任何涉及丧失其领土或冻结冲突的提议。”

路透社说，中国高级官员的欧洲之行预计还将包括在俄罗斯、波兰、法国和德国举行的会谈。

中国没有谴责莫斯科发动侵略战争或将其行为称为“侵略”，这导致欧洲国家和美国批评，并质疑中国作为冲突潜在斡旋者的可信度。

路透社消息引述中国外交部文告，没有提及李辉的表述。也没有提及李辉是否会见乌克兰总统泽连斯基。

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