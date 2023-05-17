逾百名国际传媒话事人联署 促港府释放黎智英及13名国安法被控记者

无国界记者/黎智英

逾百位国际传媒话事人联署, 要求港府释放黎智英及其他被当局以国安法或煽动罪检控的多名记者 2023年5月7日

全球42个国家的116名传媒话事人联署，要求港府立即释放被囚的壹传媒创办人黎智英及其馀13名被当局以《港区国安法》及煽动罪羁押的新闻工作者，并同时撤销针对28名新闻工作者的相关控罪。港府不点名地对联署表示「强烈反对及严厉谴责」，指他们假借新闻自由之名，干涉香港的司法程序，有辱法治。发起联署的「无国界记者」组织的发言人 艾玮昂(Cédric Alviani)认为，港府不得不回应已是联署的胜利，而香港排名近年急遽下滑已足证港府的否认是谎言。

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签署联署声明的逾百名国际传媒出版人或总编辑中，以英国传媒最多，有15人，几乎包括不同光谱的畅销报章话事人，例如《卫报》丶《独立报》丶《泰晤士报》丶《太阳报》丶《每日电讯报》丶《每日邮报》，而代表该国媒体行政人员的编辑学会(Society of Editors)总干事亦有签名；其次最多人参与联署的是法国，共有13人签名支持声明，包括《世界报》出版人Jerome Fenoglio；另外，屡获普立滋奖的美国《纽约时报》和《华盛顿邮报》，其出版人均有联署。

此外，2021年分别获诺贝尔和平奖的菲律宾网媒《Rappler》创办人雷萨（Maria Ressa）和俄罗斯独立报章《新报》(Novaya Gazeta)总编辑穆拉托夫（Dmitry Muratov）亦联署了声明。

联署人谴责当局对黎智英的控罪，指控罪随意，明显违反中港法律以至国际法，他被羁押只会令中港当局声誉受损，而中国政府针对75岁的黎，是企图控制境外资讯的表现，全球自然会关注，他们强调，任何一处地方的新闻自由受威胁，其实是各处的新闻自由受胁迫，要求当局立即释放黎智英和其他被拘留的香港记者。

黎崇恩对众多传媒有力声音支持其父亲黎智英表示感动，形容香港正被恐惧笼罩，因为对当局作出批评者，不是被威吓，便是遭检控或囚禁，他父亲便是因为反对中共权力而自2020年起被羁押至今。

「无国界记者」昨(16日)发布联署结果後，港府当晚不点名地出稿回应，声称强烈反对及严厉谴责「某些组织和人员」假新闻自由之名，干涉香港的司法程序，特别是黎智英涉及国安法的案件，指他们的企图完全错误，有辱法治。港府接着重申，法律不同条文已保障港人自由，而黎智英及其他相关人员被拘捕和检控，是干犯罪行，与新闻自由无关。

身兼「无国界记者」台湾办事处主任的发言人艾玮昂向本台表示，不点名回应批评是中共的惯技，但看内容和时间便知道是回应联署，由於联署者均是传媒机构内的话事人，港府不得不回应，故这已是一次胜利。

但他指出，港府声明基本上是旧调重弹，内容与前特首林郑月娥三年前回应他们对警方阻挠记者采访丶打击新闻自由的信函相若，说什麽按《基本法》行事丶尊重法治和新闻自由，若是真的，《港区国安法》为何会有法外权力让中国当局可以把人从香港押返内地审讯？而香港新闻自由的全球排名又怎会从2002年的排名18，降至今年的第140位？他总结说，只要看看这些事实，便知港府的所谓尊重，全属谎言。

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