韩国球员在华涉假球机场离境时遭拘 韩国领事获面谈

中国/韩国/假球

一名韩国足球运动员因涉嫌受贿被中国警方刑拘，华尔街日报称，这是最新一起涉及在华外国人的执法行动。此外，近来中国针对足球领域开展了广泛的反腐调查。韩联社透露，韩国驻沈阳总领事馆17日表示已与日前被刑事拘留的韩国国家足球队选手孙准浩进行了领事面谈。

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据韩联社引述韩国驻中国沈阳总领事馆方面透露，当天上午与孙准浩进行了1小时面谈，孙准浩表示未被侵犯人权。总领事馆表示，将为保障孙准浩人权提供一切必要的领事协助，已请求中国公安机关防范人权侵犯事件发生，并对其进行迅速、公正的调查。总领事馆将与孙准浩家属进行协商，如有需要将积极协助。据悉，孙准浩方面已委任律师，律师将协助处理相关调查事宜。

孙准浩12日在上海虹桥机场准备离境前被警方带走，目前处于刑拘状态，在辽宁省朝阳市公安局接受调查。中国外交部发言人汪文斌前一天在例行记者会上表示，近日有一名韩国公民因涉嫌非国家工作人员受贿罪被辽宁省公安机关依法刑事拘留，对该事实进行了确认。

消息引据中国媒体报道称，在足坛的高强度打假风暴中，孙准浩所属的山东泰山足球俱乐部主帅郝伟和球员很可能因牵涉“假球案”接受警方调查，孙准浩被拘留也可能与此有关。然而，孙准浩的代理人A某则强烈否认其嫌疑，称从孙准浩在中国联赛的地位以及他的中场球员的身份来看，他不可能参与踢假球。

就韩国球员孙准浩在中国被刑拘，华尔街日报称在华被拘外国人再增一名。该报指一名韩国足球运动员因涉嫌受贿被中国警方刑拘，这是一连串涉及在华外国人的执法行动中的最新一起。

该报说，在中国外交部就孙准浩案置评数小时后，山东泰山俱乐部宣布，已任命一名曾执教韩国国家队的韩国公民为该俱乐部一线队主教练。

近几个月来，中国反腐调查人员已针对国内足球领域开展广泛调查，一些知名足球界人士被拘。被拘人员包括中国国家男子足球队的一名原主教练，以及中国足协主席和党委书记等多名高级足球管理人员。

此外，中国政府最近还对在华外企及其员工实施了数次突击搜查。

报道称，近几周来，围绕韩国总统尹锡悦(Yoon Suk-yeol)有关台湾民主自治的言论，中韩两国外交官展开言语交锋。北京方面声称台湾是中国领土的一部分。尹锡悦在4月接受路透(Reuters)采访时称，台湾问题是全球性问题，并表示，韩国反对单方面改变台海现状的企图。中国政府谴责这些言论是对中国内政的干涉。

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