中国/中亚五国峰会

中亚国家元首今天齐聚中国历史名城西安，为中国与中亚国家峰会拉开序幕，按日程，中亚国家首脑今天与中国国家主席习近平进行一对一会谈。明天全体出席的该峰会预计签署持久友谊的承诺协议，并达成区域合作协议。路透社说，中亚国家也显示寻求与中国建立更深层次的关系。

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据中国外交部称，今天多场双边会议为周五的集体会议奠定基础。这是六位领导人的首次面对面会议，习近平将发表“重要”讲话。还将签署重要的政治文件。

在一千多年前古老的丝绸之路将中华帝国与西方文明连接起来的西安市，人们竖起横幅、广告牌甚至出租车标志来宣传此次峰会，其中许多都是中文和俄文。

中国正在加强与前苏联国家在中国领土上的经济和政治接触，中国的盟友俄罗斯将仅剩资源用于侵略乌克兰的战争。

第一位抵达西安的国家元首是哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫，稍早周三他与习近平进行了面对面会谈，双方达成了建立“持久友谊”和同甘共苦的协议。哈萨克斯坦是中国在中亚最大的贸易伙伴。双方同意采取措施确保中亚天然气管道哈萨克斯坦段安全稳定运行，并深化油铀合作。

路透社注意到，习近平和俄罗斯总统普京昨天都祝托卡耶夫 70 岁生日快乐。塔斯社称，普京致电哈萨克斯坦总统，确认两国合作关系。

中国也将寻求与其他中亚国家进行更深入的合作，为其他双边会议定下合作基调，以实现更大的粮食、能源和国家安全合作。据消息，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·贾帕罗夫告诉习近平，他渴望深化贸易、经济和投资链接。他还说，“我们两国之间没有政治分歧或未解决的问题。”

去年，中国与中亚的双向贸易额达到创纪录的 700 亿美元，其中哈萨克斯坦以 310 亿美元居首。吉尔吉斯斯坦紧随其后，为 155 亿美元，土库曼斯坦为 112 亿美元，乌兹别克斯坦为 98 亿美元，塔吉克斯坦为 20 亿美元。 .

习近平在峰会上呼吁与中亚的团结，恰逢七国集团领导人在日本举行会议，预计G7峰会则会把抵制北京在对外交往中使用“经济胁迫”将提上议事日程。

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