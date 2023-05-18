中国旅游人山人海但“特种兵”不花钱战略遭指贻害无穷

中国/新冠病毒/特种兵旅游法

中国大力开发旅游，并利用刚刚过去的五一小长假推动消费，振兴新冠疫情清零结束后的经济重振。不过，中国境内旅游因新出现的少花钱不花钱也游山玩水的旅游特种兵现象，旅游收入打了折扣。

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这一类现象被称为特种兵。路透社今天报道就称，反支出的“特种部队”破坏了中国国内旅游的复苏。中国游客寻求像特种兵一样旅行，这是中国的一种新趋势，已成为家庭消费潜在疲软的一个症状，并给国内旅游业的新冠病毒疫情大流行后复苏蒙上阴影。

特种兵方式，是尽量少花钱，哪怕费时费事缺少高端享受也在所不惜并兴致勃勃。比如在各地往返，大部分时间乘坐慢速火车和公共汽车，而不是飞机高铁，定购通宵火车和便宜的旅馆床位。

在社交媒体上，标签“特种部队旅行”，指的就是对旅游区进行激进攻击，以尽可能少的钱去看和做尽可能多的事情，特种兵在劳动节假期之前的4月和期间开始流行。

中国文化和旅游部的数据显示，今年国内旅行出现了繁荣，因为许多中国人弥补了三年的新冠病毒疫情限制，这些限制使他们大部分时间都呆在家里。

对于大多数中国人来说，五一假期涵盖了 4 月 28 日至 5 月 3 日期间，期间共进行了 2.74 亿次旅行，比大流行前的 2019 年增长了 19%。但总支出为 1480 亿元人民币（210 亿美元），与 2019 年持平，这意味着旅行者在 2023 年的平均支出为 540 元，而 2019 年为 603 元。

据该报道，另一个迹象是，今年中国游客的国际旅行量仍只是新冠疫情大流行前水平的一小部分。中国政策制定者希望在推动中国经济发挥更大作用的国内消费自 12 月取消清零限制以来已经复苏，但今年迄今一直表现不佳。

报道引述分析师表示，中国举步维艰的房地产市场、创纪录的青年失业率和对工作稳定性的广泛担忧，以及政府在工资、养老金和医疗福利方面的节俭，都让消费者保持谨慎。

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