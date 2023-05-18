中国特使李辉讲话了：斡旋战争没有灵丹妙药要各方创造条件

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国际社会聚焦中国特使李辉在乌克兰斡旋乌克兰战争劝和促谈进展。李辉今天表示，没有快速结束乌克兰战争的灵丹妙药，李辉呼吁乌克兰和俄罗斯举行会谈。中国外交部昨天罕见公告李辉会见乌克兰外长时乌克兰方面的立场，而没有李辉的表述。李辉至此尚没有与乌克兰总统泽连斯基见面。

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据法新社今天报道称，正在基辅访问的中国乌克兰问题特使李辉周四表示，没有快速结束乌克兰战争的灵丹妙药，李辉同时呼吁基辅和莫斯科举行会谈。

该报道称，根据中国外交部的一份声明，李辉说：没有解决危机的灵丹妙药，所有各方必须建立互信关系，为停止战争和举行会谈创造条件。

在周二开始的对乌克兰的访问中，李克强会见了乌克兰外交部长库莱巴Dmytro Kuleba。

李辉是自2022年2月俄罗斯攻势开始以来访问乌克兰的最高级别中国官员。

在与乌克兰官员的会谈中，李辉还强调，中国将 "继续向乌克兰提供力所能及的援助"。

消息没有提及李辉敦促乌克兰或俄罗斯创造什么样的条件止战会谈。

李辉此行的目的是促进乌克兰战争的政治解决，他还将前往波兰、法国、德国和俄罗斯。

法新社说，作为莫斯科的亲密伙伴，中国从未公开谴责过俄罗斯发动侵略战争。相反，北京在2月提出了一个结束战争的12点计划，西方对此持怀疑态度，中国国家主席习近平在3月访问莫斯科，象征性地支持普京与西方对抗。

乌克兰高级官员昨天曾透露，李辉有可能在昨天下午与乌克兰总统泽连斯基会见。

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