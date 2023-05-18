中国解禁澳木 对澳贸易惩罚战偃旗息鼓？

澳大利亚/中国/贸易/木材

中国驻堪培拉大使今天宣布，中国已经解除了对澳大利亚木材进口的禁令。法新社称，这是中国与澳大利亚多年贸易紧张关系后的一个新的缓和迹象。北京的姿态正值世界工业集团7国峰会在日本开会聚焦反对中国贸易胁迫之际.澳大利亚敦促中国全部解禁对澳大利亚的贸易报复。路透社称，澳大利亚与中国在商谈澳总理访问北京事宜。

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法新社今天引述中国驻堪培拉大使萧乾称，中国从周四开始恢复进口澳大利亚的木材进口。中国曾在2020年停止了澳木进口。据萧乾说，"昨天，中国海关正式通知澳大利亚农业部长，从今天起，中国将恢复进口澳大利亚的木材，"萧乾在澳大利亚首都的一个新闻发布会上还说，恢复原木贸易是两国关系改善的一部分。

根据澳大利亚政府的数据，这种贸易在2020年之前每年价值约6亿澳元（3.68亿欧元）。

澳大利亚和中国这个最大的贸易伙伴之间的关系在多年的紧张关系之后最近有所缓和。澳大利亚的贸易部长在今年5月初访问了中国，与中国的贸易部长进行了会谈，这是自2019年以来第一次在这个级别上的会谈。

据澳大利亚部长报告说，双方同意通过自由贸易协定和其他渠道加强对话，以解决悬而未决的问题。

消息称，2020年，中国禁止了澳大利亚木材的进口，理由是在木物中发现了害虫。

木材是澳大利亚一系列受到中国颁发进口限制和禁令打击的产品之一，其他有对牛肉、葡萄酒和大麦以及媒体等的禁令，当时正值与澳大利亚保守派政府对华关系紧张的时期。北京的行动是为了报复澳大利亚反对外国影响的法律，该法律剥夺了中国华为的5G合同，同时也是为了抗议堪培拉当局一再呼吁对新冠病毒疫情的起源进行独立调查。

据该报道，但自从澳大利亚中左翼政府去年当选以来，对中国采取了不那么对抗的态度，双方关系似乎有所升温。根据澳大利亚财政部长吉姆-查尔默斯最新回应说，中国对澳大利亚来说是一个极其重要的市场。我们希望稳定这种关系，在取消这些贸易限制方面的任何进展都是值得欢迎的。"

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