国台办证实李延贺涉煽动分裂国家罪被捕

两岸关系

今年中共中央对台工作会议提出要扩大两岸交流，但却发生台湾八旗文化总编辑富察（本名李延贺）三月前往上海后遭大陆国安单位控制一事。对此，大陆国台办发言人马晓光17日表示，李延贺涉嫌从事煽动分裂国家犯罪活动，这是「个案」。

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台湾八旗文化总编辑富察三月前往上海后，遭大陆国安单位控制，到现在为止，失联已经将近两个月，台湾和美日等国文化界人士日前发起「声援富察联署工作小组」，呼吁北京当局应妥善尊重富察根据大陆法律享有的权利，包括能与家人和律师联系，并尽快公布调查结果。

大陆国台办发言人马晓光17日表示，本名李延贺的富察，涉嫌从事煽动分裂国家的犯罪活动，这是「个案」。

马晓光说，广大台湾同胞只要没有这样的主观恶意和行为，对于两岸交流就不需要有任何疑虑。他重申，欢迎、鼓励广大台湾同胞前往大陆，从事正常的交流活动，并且持续依法保护他们的合法权益。

在17日的例行记者会中，国台办发言人马晓光在回答相关问题时，也就李延贺被调查拘禁加以说明。他说，上海市国家安全局3月21日依法对「涉嫌从事煽动分裂国家犯罪活动的犯罪嫌疑人」李延贺采取刑事强制措施，目前相关案件正在进一步办理中。

据了解，办案单位已经安排李延贺的妻子，在上海和李延贺进行通话和通信，国台办说，将继续依法保障李延贺的各项合法权益。

对于外界认为，李延贺遭到调查，跟他从事出版业的活动有关，马晓光则说，任何主权国家的安全都是不容挑战的，不能以所谓「自由民主」之名肆意妄为。

另外，针对大陆最近修订的「反间谍法」即将在7月1日开始施行，台湾陆委会提醒台湾民众，将来要特别留意前往大陆的风险。

陆委会说，中共惯常藉法律遂行其政治目的，这次修订反间谍法，对所谓的「间谍」行为定义不明确、司法程序不透明，这些都将大幅提高台湾人前往大陆的风险，例如台湾人民平时出游，常会对建筑物拍照摄影留念；使用GPS地图；或是在网络搜寻当地官方或企业的信息；与当地人士闲聊、访谈或参加宗教活动；以及在海外工作频繁更换任职的单位；或者与外国机构互动等，都可能被中共罗织，触犯间谍罪，被指控危害国家安全。

陆委会并强调，近年来中国政府以间谍或国安罪名抓捕媒体高级主管或科研人员，甚至是台湾及各国人士，显示中共罗织国安罪名的对象，已经不限于传统政治性、敏感性高的维权或异议人士。

陆委会并呼吁台湾人民，在前往中国大陆之前，可以上网，在陆委会的「国人赴大陆地区动态登录」系统进行登录，万一有需要时，可以获得台湾政府的协助。

陆委会还呼吁中共，本于国际社会共同信仰的文明价值，放弃管控压制、敌意对立的思维，真正践行自由与人权保障，不要再以莫须有的罪名限制人身自由，制造寒蝉效应，阻碍两岸正常交流。

对于陆委会这番说法，马晓光17日在国台办记者会说，修订「反间谍法」是新形势下落实总体国家安全观和加强反间谍斗争的需要，是推动反渗透、反颠覆、反窃密斗争，确保国家安全的有力法治举措，这也是维护国家主权、安全、发展利益的应有之义，会为两岸关系和平发展、融合发展提供重要法治保障。

马晓光并批评陆委会所举的例子「完全是无中生有」，他说，「反间谍法」里面没有任何条文涉及到陆委会举出的对建筑物拍照等相关内容。他认为，陆委会的做法是刻意混淆正常行为与间谍行为的界限，就是为了欺骗、误导台湾民众，恐吓、阻挠台胞前往中国，伤害两岸正常健康的交流交往，他强调，「任何法治国家、法治社会，依法行政和社会开放都是并行不悖的」。

他并举例说，闲聊如果是善意的，任何话题都没问题，哪怕涉及到两岸分歧，也可耐心沟通，求同存异。但如果闲聊是有意刺探情报，就是违规违法。

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