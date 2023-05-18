小国立陶宛外长谈台湾危机和中国的“经济胁迫”

欧洲小国立陶宛几年来面对中国压力不卑不亢获得国际间青睐。本周三，立陶宛外交部长兰茨贝格 Gabrielius Landsbergis 接受“亚洲日经”采访时呼吁欧洲吸取乌克兰战争教训，以权衡应对台湾危机之道。

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立陶宛外交部长兰茨贝格回顾乌克兰战争爆发后的情景说：那时欧洲没有应对策略，对乌克兰的援助从头盔等非致命物品开始，逐渐演变为标枪和毒刺等反坦克武器。现在英国和荷兰的领导人已经同意帮助为乌克兰采购F-16战斗机。

他认为：未来应对中国对台湾可能采取的军事行动时，不应该还是这种情况。他认为：应该明确界定将对中国实施的制裁，以及帮助台湾自卫的援助类型。上周在欧盟外长非正式会议上讨论了这个话题，并且已经迈出了第一步。

就法国总统马克龙上个月引发国际间争论的观点，立陶宛外长不认为法国总统的观点在欧洲得到广泛认同，尤其是在与俄罗斯接壤的东翼国家。因为俄罗斯对乌克兰的战争不是地区冲突，它在全球范围内都有影响。我们谈论的是基于联合国宪章的基于规则的全球秩序，而俄罗斯作为一个接管了苏联权利的国家曾经帮助联合国起草了这一宪章。

同样，如果以武力彻底改变台海现状也将是一个地区问题，它将影响世界上的每一个国家。不是因为美国的行动，而是因为它对全球贸易、基于规则的全球秩序以及民主选举台湾岛领导人的人民意味着什么。

欧盟外长上周在斯德哥尔摩举行非正式会议是否讨论过中国可能入侵台湾以及欧洲应该如何准备的问题，立陶宛外长承认这次欧盟外长会议讨论了中国可能侵台的议题。他的想法是，欧盟（对中国）必须宣布非常明确的红线。其中之一是以武力改变台湾现状。第二个是向俄罗斯运送武器。这些是欧洲的红线。他建议欧盟想好具体的步骤如何应对，如果情况是通过武力改变的。什么样的制裁？哪些行业、哪些公司可以投资？我们需要真正开始深入研究，这样我们才不会措手不及。

就七国集团峰会反对中国的“经济胁迫”的议题，立陶宛外长认为：立陶宛的案例可能是最近最严酷的案例之一。尽管立陶宛坚持“一个中国”政策，但中国不喜欢台湾在立陶宛开设办事处这一事实。尽管这不是外交办公室，但中国不喜欢它。于是中国决定对欧盟的一个小国进行最严厉的惩罚。他们停止了所有贸易。它不是针对一个公司，不是针对一个行业，而是针对一个国家。它显示了如果他们不喜欢某项政策，他们准备走的距离和长度。

但立陶宛在盟友的帮助下可以承受压力。统一战线确实有帮助。首先是欧洲的援助，然后是七国集团，然后是世界贸易组织的案例。这导致紧张局势缓和，因为中国不喜欢自己所处的位置。我们希望将经历过经济胁迫的国家聚集在一起，分享经验。日本、韩国、澳大利亚和挪威等欧洲国家可以分享发生的事情以及我们如何解决问题的经验。

2021年立陶宛退出东欧和中国“17加一”组别，就此议题，他说：成立该组织的时候，中国人是有野心的，很明显是地缘政治的野心。他们看到了真空。许多国家将中国视为只对贸易感兴趣的仁慈伙伴。但仔细想想，没有哪个[国家]采取过像中国这样的措施。没有人[其他]接近东欧和中欧提供地缘政治磋商。这是一个地缘政治举动，让这些国家加入其中。

立陶宛外长最后表示说：有些人认为中国是一种自然力量，就像风暴或海啸一样，你无能为力，最好让开。在很多情况下，要阻止中国可能非常困难。它有手段，它是该地区的强国。但这并不意味着我们不应该与那些怀疑我们的系统是否正确的人合作。我们需要让怀疑者相信我们目前拥有的系统是为了他们的利益。因为中国正在推行的制度，我们称之为“强权就是正确”，它基本上是建立在权力、服从的原则之上的——在那个制度中，它对你有用的时间很短。

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