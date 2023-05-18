彭博社说中国特使在乌克兰会见泽连斯基 但称乌克兰未承认他们有会面

中国/乌克兰/李辉

彭博社今天报道称，中国特使李辉本周会见了乌克兰总统泽连斯基，北京启动了旨在促成和平的欧洲之旅。

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彭博社说，根据中国外交部周四公布的文告，中国特使李辉在与乌克兰官员会见中说，"解决危机没有灵丹妙药。"李辉告诉乌克兰领导人，结束战争需要所有各方 "建立信任，为停火和和谈创造条件"。

李辉说，中国将 "在自己的能力范围内 "帮助乌克兰。中国外交部文稿没有说泽连斯基如何回答，乌克兰方面也没有承认他们的会面。

早些时候，乌克兰证实李辉周二和周三在基辅会见了乌克兰外交部长Dmytro Kuleba，讨论了双边合作和结束俄罗斯对乌克兰侵略的方式。

据乌克兰外交部网站报道，库莱巴说，乌克兰不会接受包括丧失领土或冻结冲突的建议。这一评论似乎是对中国今年早些时候发表的关于结束战争的立场文件的直接回击，中国的和平计划文件建议停火，将俄罗斯军队冻结在乌克兰境内。

彭博社说，中国国家习近平在公布这一模糊的和平蓝图后的一个月会见了俄罗斯总统普京，因此北京试图将自己塑造成乌克兰战争冲突的潜在调解人的这一立场在西方受到怀疑。

习近平在上个月与泽连斯基的通话中宣布，中国将向乌克兰派遣一名特使。这是自俄罗斯对其邻国乌克兰发动全面入侵以来，中国与乌克兰两位领导人首次通话。

担任中国代表团团长的李辉是前驻莫斯科大使。库莱巴会见李辉的照片中还出现了乌克兰新任命的驻中国大使帕夫洛-里亚比金。中国外交部早前宣布，李辉还将访问波兰、法国和德国。

据一位熟悉李辉行程的西方驻北京外交官说，这位中国政府欧亚事务特别代表的行程中还增加了对布鲁塞尔的访问。

该报道称，对习近平来说，这一周在外交方面是很忙的。这位中国领导人将从周四开始在西安主持一个重要的峰会，届时他将寻求深化北京在中亚的影响力。峰会开幕时恰逢七国集团在日本广岛举行会议。

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