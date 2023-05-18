汶川地震捐款榜独漏捐款最多的港澳台 惹不满 势加深两岸三地隔阂

汶川大地震

中國主要平台上載的捐款排行榜, 獨漏香港.澳門和台灣, 引發質疑和不滿

在汶川大地震15周年的日子，中国媒体发布各国的地震捐款排行榜，但中国境外捐款最多的香港非单没有上榜，连捐款不少的台湾和澳门亦只字不提。当有网民在微博上以香港亲京传媒指香港曾捐款200多亿元(人民币，下同)为港人抱不平时，竟遭举报，最终被罚禁言7天。时事评论员刘锐绍认为，此举只会令官方造成的两岸四地隔阂的关系，进一步疏离，不利北京期望达致的团结。

广告 继续浏览后续

中国内地的新浪新闻中心和视频弹幕网站「哔哩哔哩」在5月12日汶川大地震15周年之日，发布「数据会跳舞」根据维基百科数据制订的《汶川地震世界各国捐款排行榜》，显示167个国家共捐款23亿，当中，沙特阿拉伯以4.2亿元高踞捐款榜首，其次是加拿大(4亿)丶阿联酋(3.5亿)丶新加坡丶美国丶马来西亚丶日本丶澳洲丶泰国及印度(3500万)。

不过，根据维基百科资料和列表，香港丶台湾及澳门才是汶川捐款「三甲」之地。维基引述前特首林郑月娥披露，香港共捐款220亿港元(折合约196亿元人民币)，这数额不单是香港过往多次对中国灾情捐款之冠，亦是汶川地震各国捐款之冠，更是上述帖文所指各国总和的8.5倍；另外，当年捐款15.2亿元的台湾，亦不见踪影；至於澳门，捐款亦超过50亿，同样消失於排行榜。

事实上，在港亲京传媒《大公报》和《文汇报》过往亦有报道「200多亿(港)元」的数据，即使中国国务院新闻办以致新华社亦在不同阶段报道香港捐款数据甚高，为此，时任中共总书记胡锦涛当年巡视灾情至北川县时特别向香港记者说：「感谢香港同胞对内地抗震救灾的支援，这体现了我们血浓於水的同胞之情。」而国新办亦曾发布消息，在地震後八日内，「香港民间捐款已逾10亿港元(折合约8.9亿元人民币)，澳门民间捐款已逾2亿港元。」单是这个数额，已比沙特阿拉伯的4.2亿多。

网民质疑反被裁定失实遭罚 微博惹争议仍不改

有网民为此质疑新浪帖文，并在微博上分享香港曾慨捐200亿的旧闻，当中，微信号是「MLRS270」的网民当天便发出帖文：「香港人，200多亿。统计称当时95%的港人有捐款。」但此帖文反而被另外两名网民举报，指帖文属不实信息，误导网民。

網民上載港人捐款事實反被罰 © 网络

微博官方经调查後，以审计署报告指，截至2009年9月底，港澳台地区捐赠33.50亿元为据，裁定港人捐款200多亿元之说不实，判罚帐号「扣除信用历史分15分，禁言7天丶禁被关注7天」。

有关裁定引发争议，有网民质疑，官方亦有不同的捐款额报道，为何微博站方不理会；又引述《大公》《文汇》的相关报道指出，「MLRS270」的帖文有根有据。网民「同位素氢」翌日在微博发帖慨叹：「08年血浓于水，23年不实信息」，获得不少网民转载和表示心有同感。

微博至今未有撤回裁决，本台今(18日)早到「MLRS270」的微博查看，事主在13日後便没有发新帖，意味惩罚仍然生效。

台媒：中国以怨报德 统派被牵连受骂

对中国官媒「新浪新闻」报道大感不满的，还有台湾。据倾向绿营的《自由时报》报道，有两岸人士表示，对「捐款最多的台湾」，中国政府不仅未有感谢，反而增加对台湾部署飞弹密度，并於日前扩大对台军演，这种「以怨报德」所作所为，看在台湾人民眼里不胜唏嘘。而民进党的台北市议员王世坚更在民视节目中，把不满撤至统派，指中国这是瞧不起台湾的2300万人，「为什麽？就是因为台湾有『统派』在替他们里应外合丶制造声量」。

时事评论员刘锐绍向本台表示，难以估计原来的错误帖文是否受官方指示丶暗示或有意无意，但客观效果是会令中港台两岸三地的距离持续扩大。他指出，近几年，港台对大陆的灾情报道已告减少，令三地在民生丶经济的互相支援已走向人为隔阂，这都是官方造成的，包括官方对香港的宣传侧重当地有反对势力丶境外势力入侵等负面消息，令下级的抗拒和斗争情绪高涨。

他又说，在意识形态管控甚严的中国，若有意改善上述情况，可以在出现上述错误信息时便作出批评，或者让民间社会作出批评丶指正，予以否定，但官方显然没有这样做，结果是两岸三地距离不断扩大，得出更不利官方的效果，包括形象有损丶难以创造气氛和加强团结，只馀自我感觉良好。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅