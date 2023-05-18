等待泽连斯基与李辉可能见面之际 华日称中国特使未显调停有突破

中国/乌克兰/李辉

乌克兰外长与中国特使在基辅举行的会谈没有任何取得突破的迹象。这是迄今为止中国参与调停乌克兰战争的外交活中最具体的行动。乌克兰外长库列巴“强调了乌克兰不接受任何涉及丢失领土或冻结冲突的建议”。中国特使与乌克兰外长会晤未显示调停突破迹象。中国特使李辉抵达基辅今天是第三天，尚没有传出乌克兰总统泽连斯基与李辉会见消息。

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据该报称，中国特使与乌克兰外长会晤未显示调停突破迹象。乌克兰外交部在一份声明中说，在与中国政府欧亚事务特别代表李辉的会面中，乌克兰外长库列巴(Dmytro Kuleba)“强调乌克兰不接受任何涉及丢失领土或冻结冲突的建议”。

中国外交部暂未对此次会谈发表评论。过去两天来，中国外交部对李辉访问乌克兰的问题避而不谈，称将在适当的时候发布信息。

李辉在为期一周的欧洲之行中会前往乌克兰和俄罗斯，以及波兰、法国和德国。在此之前，乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelensky)与中国领导人习近平在4月进行了一次通话。

泽连斯基表示，他在通话中告诉习近平，他希望中国不要向俄罗斯提供武器或其他技术，并且习近平向他保证，中国没有向俄罗斯提供武器。

据估计，乌克兰冲突爆发一年多以来，已经造成30多万人死亡或受伤，而中国一直没有承认俄罗斯入侵乌克兰，通常也避免将此次冲突称为战争，与俄罗斯一样使用了一种委婉说法。而对于美国及其盟友向乌克兰提供武器的行为，中国政府大加批评，同时也呼应了俄罗斯政府的许多公开立场。

据该报道称，上周末，泽连斯基在访问罗马时对调停人促成和平协议的作用表示怀疑。除了中国，梵蒂冈和巴西等也提出帮助斡旋停火。泽连斯基在意大利的电视采访中说：“这不是梵蒂冈、美国、拉丁美洲、中国、世界上任何国家的问题，因为普京一味地杀戮，我们无法与他调解。”

乌克兰正计划很快发起一轮攻势，旨在夺回俄罗斯控制的一部分领土。目前俄罗斯控制着17%的乌克兰领土。

声明说，库列巴详细阐述了“在尊重乌克兰主权和领土完整的基础上，恢复稳定公正的和平局面的原则”。

乌克兰周三的声明提到，库列巴鼓励中国参与实施泽连斯基提出的和平方案，该方案旨在恢复乌克兰对其所有领土的控制。声明没有提到中国的路线图。

华日称，美国和欧洲官员表示，他们对中国在促成结束乌战方面发挥作用持开放态度。但最近，他们对中国发挥一定的作用表现出更加开放的态度。

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