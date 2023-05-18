美中专家：习要把自己塑成一位促进世界和平的领导人

政治

中亚 – 中国—中亚峰会于5月18日至19日在陕西省西安市举行。《费加罗报》报道，中国国家主席习近平强调此次峰会开启中国中亚关系新时代。美国巴克内尔大学政治学和国际关系教授朱志群告诉法新社：“习近平将把自己塑造成一个能够促进世界发展与和平的领导人。”

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出席中国—中亚峰会的中亚五国元首均已抵达陕西省西安市。五国分别是哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦五国总统。《费加罗报》表示，选择古都西安绝非偶然，这是中国开启古代丝绸之路的地方。 同时，西安被中国领导人视为与中亚合作的主要枢纽。

该报表示，这是自 1992 年苏联解体后中国与这些国家建交以来首次举行“中国-中亚峰会”。 这些国家（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦）独立前均为苏联的加盟共和国，与莫斯科保持着特殊的经济、语言和外交关系。

《费加罗报》说，但随着乌克兰战争，俄罗斯的影响力减弱了。 专家表示，中国国家主席更愿意填补这一空白，因为他希望提升自己的国际地位和国家影响力。 美国巴克内尔大学政治学和国际关系教授朱志群告诉法新社：“习近平将把自己塑造成一个能够促进世界发展与和平的领导人。”

峰会几乎与七国集团领导人在广岛举行的峰会同时举行，美国和盟国经常把中国描绘成一种威胁。

巴克内尔大学政治学和国际关系教授朱志群表示，日本的活动可能会重点关注“应对中国在世界上日益增长的影响力”。 相反，在西安举行的史无前例的会议重点是“外交和战略的重要性”。他强调说， “中国－中亚峰会表明，中国的复兴势不可挡，在中亚和其他发展中国家得到了强有力的支持。”

中国估计去年与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的贸易总额达到约 700 亿美元（640 亿欧元），并在 2023 年第一季度同比增长 22%。中亚在中国“一带一路”倡议中也占有极其重要的地位。

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