2022年：德国企业对华直接投资超过1000亿欧元

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德国 Duisburg港的新汽车Des voitures neuves stockées au port logistique de Duisburg en Allemagne (image d'illustration).
德国 Duisburg港的新汽车Des voitures neuves stockées au port logistique de Duisburg en Allemagne (image d'illustration). AP - Martin Meissner
作者： 柏林特约记者 丹兰
5 分钟

据科隆德国经济研究所消息，德国经济深深扎根于中国。迄今为止，几乎没有任何让德国经济变得更加独立的努力。

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德国公司在中国的投资比以往任何时候都多。根据德国联邦银行的新数据，2021年，德国公司在已经在中国直接投资近1030亿欧元，从而首次跨过了1000亿的门槛。2022年，它们又增加了115亿。与此同时，一些地缘政治风险，比如台湾冲突，有可能升级，而中国正在与第二大国美国进行对决。欧盟因此也敦促人们降低风险。

多年来，德国公司一直在中国投资数十亿欧元。到2022年，德企在华直接投资的总量估计将增长到约1140亿欧元。这相当于德国经济所有对外投资的7.2%左右。这一比例自2020年以来保持不变，但绝对值正在增加。其他直接对外投资也处于类似状况。

那么，整个德国经济都依赖中国吗？德国经济研究所的结论是，不能这么一概而论。德国总就业岗位中，只有约3%直接或间接依赖对中国的出口。即使在工业领域，这一数字也不到6%。在进口方面，中国也只是众多伙伴中的一个。德国继续与众多伙伴进行贸易。此外，德国经济本身作为买家和供应商也都发挥着重要作用。这也降低了与中国的关联。

但德中经济状况还是令人担忧。首先，发展非常困难。近年来，与中国的贸易出现了不平衡，从中国的进口急剧上升，而出口几乎没有任何增长。这进一步增加了对个别产品已经很高的依赖性，例如稀土和一些医药和化学原料几乎完全来自中国。这使得德国在发生地缘政治冲突时容易受到讹诈。

德国经济研究所认为，解决方法是去除风险。在供应链受到特别影响的情况下，尤其必须减少依赖性。经济界必须寻找替代来源。研究表明，德国完全有能力在几年内逐步减少与中国的贸易。德国似乎也没有其他选择：只有大幅提高多样化程度，才能充分降低依赖性风险。

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