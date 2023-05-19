决定了 拜登向基辅交付F-16战机开绿灯

俄罗斯侵乌战争

2023年5月19日，美国总统拜登决定向乌克兰提供F-16战机开绿灯。图为2022年9月19日，智利圣地亚哥，智利空军F-16战斗机队在庆祝独立日和建军节的阅兵式上做飞翔表演。

两天前看起来都不太现实，5月19日，美国总统拜登已向G7集团领袖发出明确信号，美国将向西方国家交付乌克兰包括F-16在内的战机开绿灯。

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近日访问法国、意大利、英国等欧洲国家的乌克兰总统泽连斯基有一个核心的要求，要求西方提供威力巨大的F-16战机。

由于第三国向乌克兰交付F-16战机必须经过华盛顿事先批准，数周以来，主导西方应对俄罗斯侵乌战争的美国总统拜登面临越来越大的压力，现在，拜登下了决心，周五，美国白宫一位高官表示，正在日本广岛参加七国集团峰会的拜登总统对他的同行表示，美国支持一个培训乌克兰飞行员驾驶包括F-16在内的第四代战机的共同计划。

白宫高官补充说，在未来数月训练飞行员期间，我们的盟国将决定什么时候提供战机，提供多少战机，由谁来提供。

白宫官员在这里使用的是“什么时间”而不是带有条件的“如果”，这是截至目前发出的向基辅提供先进战机的最明确的信号。

华盛顿方面表示，培训飞行员将在乌克兰以外的欧洲国家进行，培训时间持续数月。星期二，英国方面希望组成一个向乌克兰提供战机的“国际联盟”。

乌克兰总统泽连斯基周五称赞美国总统拜登的决定是 "历史性的 "，他说："我欢迎美国总统支持国际联盟提供战斗机的历史性决定。这将极大地帮助我们的空军。”

乌克兰为什么希望得到F-16战机？

专家认为，美制F-16战机具有以下不可替代的优点：

一，使用广泛。它是迄今为止世界上使用最广泛的战斗轰炸机。目前已经制造了大约4500架，其中大约2300架正在全球25个国家服役，占世界战斗机机队的16%。

二，罕见地多功能。除了上述这种广泛的可用性之外，该机还具有罕见的多功能性。它主要为空战而设计，但也可以作为战术轰炸机、对地攻击机、电子战飞机或用于空域防御。

三，高效。F-16战机虽然不是万能药，但在所有这些领域都很有效。乌克兰完全有理由喜欢它而不是同样先进的法国的幻影或阵风，就像它喜欢德国制造的豹式坦克而不是法国的勒克莱尔一样。

除其他外，F-16战斗机可以携带更广泛的武器，有更好的火力制导系统，更有效的雷达和干扰系统，而且速度更快，机动性更好。

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