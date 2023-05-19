十多个国家因背中国债务濒临经济崩溃

中国与穷国债务

2023年1月12日，巴基斯坦奎达，面粉最近涨价后，人们相互争抢着购买有补贴的小袋面粉。美联社对欠中国债务最多的十几个国家--包括巴基斯坦、肯尼亚、赞比亚和老挝--的分析发现，债务正在消耗越来越多的税收，而这些税收是维持学校开学、提供电力以及支付食物和燃料所需的。

美联社一篇报导指出，中国的贷款将世界上十多个贫穷国家经济推向崩溃的边缘，这些国家包括巴基斯坦、肯尼亚、赞比亚、老挝及蒙古等。尽管这些贫穷国家担负沉重债务，但中国不愿意免除贷款。

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美联社的分析发现，这些国家本来用于教育、电力、粮食、燃料等民生所需的款项，现在却用于偿还债务，为了支付这些贷款的利息，缩减其他预算，也将外汇储备消耗净尽。其中赞比亚及斯里兰卡已经债务违约，没法支付贷款的利息，更不要说还款。这些国家之所以贷款，主要是用于建设港口、矿山和发电厂所需。

巴基斯坦数百万纺织工人被解僱，因为外债过多，已无力维持电力供应和机器运转；肯尼亚政府已扣发数千名公务员的薪水，以节省现金支付外国贷款；斯里兰卡一年前还款违约以来，已失去50万个工业工作岗位，通膨率高达50%，一半人口陷入贫困。

许多发展中国家因为急需建设发电厂、道路和港口，并扩大采矿业务，在向中国政府借款几年后，发现自己负债累累前景堪忧，担心新债叠旧债，未来的借贷成本更高。

专家预测，除非中国软化贷款立场，否则可能会出现更多违约及政治动荡浪潮。

因此美国政府特朗普时代流行着中国从事“债务陷阱外交”的说法，这就是指中国让一些国家背负着无力承担的贷款，以便可以夺取港口、矿山和其他战略资产。

对于美联社这篇分析，中国外交部在给美联社的声明中，反驳中国是一个不近人情贷款国家的说法，也强调它透过延长贷款期限及紧急贷款的形式，向这些国家提供了援助，同时在新冠疫情期间让它们停止支付利息，也免除了23笔给非洲国家提供的无息贷款。

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