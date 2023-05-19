好一个中国-中亚峰会 大排场

首届中国-中亚峰会

中国-中亚峰会，中国领导人为中亚五国总统举行唐代式欢迎仪式。图为2023年5月18日，在中国陕西省西安市，哈萨克斯坦总统托卡耶夫抵达中国-中亚峰会时的欢迎仪式。

中国-中亚峰会赶在西方七国集团峰会前一天举行，从欢迎的规模看，非常奢华，“如梦似幻”，远非周六在日本广岛举行的七国集团峰会的“简洁和寒碜”可比。

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北京做足了文章，习近平在象征古丝绸之路起点的古都西安欢迎东亚五国元首，在西安市大唐芙蓉园举行“唐朝式”的传统迎宾仪式。

习近平在一张巨大无比的圆桌上与保持等距的哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫开会。像古代皇帝款待朝拜的国宾，气氛庄重，神秘；

与此相比，在中国的邻国，在日本广岛，七国集团的元首们则一如既往，挤在一张小得多的桌子边协商，气氛显得亲密亲切。

推特上不少网友把两张照片放在一起对比，区别在哪呢？意见不一：“发达国家和发展中国家的区别就是大”，“独裁国家和民主国家”，“还不承认自己是发达国家，唬谁呢，撒那么多钱。”“20.4%的城镇青年失业，真的假的？”

宴会场面也是极尽奢华的：在题为“习近平和彭丽媛为中亚五国领导人和夫人举行欢迎仪式和欢迎宴会”的截屏上，前有持杖的“古代宫女”，后有高举写着“唐”字红幡的“宫廷侍卫”。红宫，红灯笼，红椅，雕梁画栋，琼楼玉宇……有人问，阿房宫可曾有过如此的豪华和气派？

官媒对会议的气氛高度赞赏，在环球时报看来，这代表的是“六国开放包容、相互尊重、平等互利的交往方式，从古丝绸之路延续到了今天的‘一带一路’，展现出强大的生命力以及感召力”。

『环球时报』也把中亚峰会和G7峰会拉来比较，称中国-中亚峰会展现“你好我也好”的命运与共，让世界看到在西安注入的多边主义清流，与G7在广岛排放的地缘政治与搞小圈子的污水，对比是何等鲜明。

该报感叹：“一边是热火朝天的共商共建；一边是讨价还价的‘统一步调’，两种心胸、视野和格局，可谓高下立判”，有人似在模拟陕西话评论环视的评论，“我的天，这不是在说反话吗？”

习近平选择在西安开这样的会自然引起国际媒体注意，法国费加罗报说，西安再次成为服务于习近平的欧亚野心的商队出没之地。这个曾经的帝国首都，丝绸之路的起点，周四举办中国国家主席与来自曾经是普京的俄罗斯后院的中亚五个共和国的同行之间的首次峰会。

该报称，这个世界第二大国正在其西侧推进棋子，在 "美国围堵 "的时刻寻求战略纵深，与俄罗斯老大哥以前的势力范围展开竞争，并不顾及克里姆林宫的敏感度。

纽约时报在“与G7分庭抗礼，中国举办中亚峰会”一文说，2013年，习近平选择哈萨克斯坦作为演讲地点，在那里概述了“一带一路”倡议的愿景，这是一项价值1万亿美元的计划，在发展中国家建设基础设施项目，以将其纳入中国的影响范围。尽管如此，这种关系并不总是一帆风顺。该地区的几个“一带一路”项目已经陷入停滞或卷入丑闻。

不少中国网友却直截了当地批评“一带一路”是“大撒币工程”，但是，习近平不这样想。三年清零结束了，习近平的中国要出动了。法新社分析，习近平要通过“大发展计划”在中亚扩展势力范围，习近平决定，向中亚国家提供260亿元人民币的金融支持。260亿!

中亚五国元首的感谢是必不可少的，他们具体说了什么尚不清楚，但央视报道称，“中亚五国元首先后发言，感谢中方倡议并成功主办首届中国－中亚峰会，积极评价中亚国家同中国全方位合作取得的丰硕成果”。还称“中国－中亚峰会为中亚国家同中国合作提供了新平台，引领双方关系进入了新时代。各方欢迎并赞赏中国对中亚友好合作政策，愿继续充分发挥元首外交战略引领作用，做大做强中国－中亚峰会机制……”

中央五国元首说话的语气和风格与『人民日报』何其相似!？

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