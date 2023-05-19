泽连斯基将在广岛G7峰会上与拜登举行会谈

乌克兰/泽连斯基/拜登/G7峰会

乌克兰政府周五宣称，乌克兰总统泽连斯基将在广岛（日本）举行的七国集团峰会上与美国总统拜登举行会谈，具体落实训练乌克兰飞行员驾驶F-16在内的先进战机计划；乌克兰外交部长库列巴周五在里斯本表示，乌克兰拒绝任何涉及丧失其领土或冻结冲突的和平调解。

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法新社消息，乌克兰总统办公室主任叶尔马克(Andrii Yermak）周五在电视访谈中表示，泽连斯基与拜登将重点讨论成立一个国际联盟，负责训练乌克兰飞行员驾驶包括F-16在内的先进战斗机。叶尔马克表示，这将使乌克兰很快拥有保卫其领空的一切能力。

叶尔马克并证实，泽连斯基在沙特阿拉伯参加阿拉伯联盟峰会并发表讲话之后，将前往日本广岛参加G7峰会。

法新社称，此次G7年度峰会召开之际，正值乌克兰军队正在准备进行大反攻。

据一位白宫高级官员周五表示，美国总统拜登向七国集团领导人表示，美国支持向乌克兰提供F-16等第四代先进战机，并将支持培训乌克兰飞行员的建议。

法新社称，乌克兰一再要求西方盟友提供先进战机以对抗俄罗斯侵略，白宫高层周五的表态，意谓基辅取得重大突破。

泽连斯基立即赞扬此举是“历史性的”，他表示期待在广岛“讨论具体落实该计划”。

周五，乌克兰总统泽连斯基在沙特阿拉伯举行的阿拉伯联盟峰会上发表讲话，他指责部分阿拉伯领袖对乌克兰战事视而不见。

泽连斯基当地周五抵达沙特，参加在沿海城市吉达举行的阿拉伯联盟峰会。泽连斯基在峰会发言时表示，不幸的是，世界及有关地区的某些国家领导人，对俄罗斯入侵和吞并乌克兰领土视而不见，他呼吁在座的阿拉伯领袖诚实看待乌克兰战事。

乌克兰总统府在一份声明表示，泽连斯基感谢沙特王储兼首相穆罕默德对乌克兰领土完整和主权的支持，并邀请穆罕默德访问乌克兰。

另据法新社消息，乌克兰外交部长库列巴周五在里斯本表示，乌克兰拒绝任何涉及丧失其领土或冻结冲突的和平调解。

库列巴周五与葡萄牙外长克拉维尼奥会谈后表示，“任何和平计划或倡议，任何调解都不应该涉及乌克兰领土的法理或实际损失”。库列巴在记者会上表示，“任何倡议，任何调解都不应基于我方应该冻结冲突，然后看看会发生什么作为先提条件”。

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