金融时报：瓦格纳集团不顾制裁通过影子公司从中国购买头盔

俄罗斯侵乌战争

英国金融时报报道，俄罗斯雇佣兵集团瓦格纳的一家影子公司从中国购买了数万个防护头盔。

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根据英国《金融时报》分析的报关单和采访，一家名为 Broker Expert 的俄罗斯瓦格纳关联公司于去年 11 月和 12 月从一家名为杭州阳光雨林进出口有限公司（Hangzhou Shinerain Import And Export Co）的小型中国公司购买了 20,000 个聚合物头盔。中国集团声称他们是为了“游戏用途”。

这些头盔分为四批，申报价值略高于200万美元。当时普里戈津正在招募数以万计的俄罗斯罪犯送往乌克兰前线。从那以后，大量的瓦格纳部队在旨在夺取巴赫穆特市控制权的残酷消耗战中丧生，美国最近估计，自去年 12 月以来，已有 20,000 多名俄罗斯战士在乌克兰丧生。

瓦格纳集团头目普里戈津通过旗下餐饮集团发送给《金融时报》的语音信息显示，他“从未听说过参与购买头盔的公司名称”。

圣安德鲁斯大学全球法律和治理中心研究员马塞尔‧普利赫塔（Marcel Plichta）说：“普里戈津仍然能够在乌克兰和至少三个非洲国家派驻武装承包商，从中国购买设备，并走私资源，这表明他建立了一个多么有弹性的网络。”

美国在1月份说，瓦格纳在非洲的战斗人员所犯下的罪行包括“大规模即决处决、强奸、任意拘留、酷刑和失踪”。

根据一份被泄露的美国情报报告，瓦格纳在今年年初要求中国提供武器，但未获成功。美国官员一再警告中国，如果向俄罗斯提供致命武器，将面临后果。

CNN在1月份报导说，西方情报官员对中国公司向俄罗斯提供防弹衣和头盔等非致命装备感到担忧。在过去一年里，制裁下的俄罗斯公司寻求西方供应的替代品，从中国的进口激增。

Broker Expert的中国供应商杭州Shinerain公司位于浙江省。根据该公司在阿里巴巴出售商品的页面信息，该公司有5到15名员工，主要业务是销售女装。

这家中国公司还表示，不了解普里戈津或瓦格纳集团，也不知道Broker Expert与瓦格纳的关系。“我们只是服务于我们收到的订单，我们遵守法律，我们不会运送任何非法物品。”

根据海关数据，Broker Expert在俄罗斯全面入侵乌克兰期间从中国大量采购。

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