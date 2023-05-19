麦卡锡宣布暂停债务上限谈判

美国/国会/债务违约谈判

美国政府与国会领袖就债务上限问题进行的谈判陷入僵局。美国联邦众议院议长麦卡锡周五(5月19日）表示，由于民主党缺乏行动，共和党已暂停与其避免债务违约谈判。目前距离可能发生灾难性违约不到2周时间。

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法新社报导，共和党领袖麦卡锡在国会向媒体表示："我们要暂停一下。""我们明年不能再花更多钱了。"

拜登总统的谈判代表与共和党一直在谈判拉锯，试图就提高举债上限达成协议，让国家支付现有债务。

共和党仍坚持拜登须签署削减开支的协议，以交换他们同意提高举债上限，无视民主党一再要求以"干净的行动"提高举债上限并不附带任何条件。

白宫周五也表示，双方就国家预算依然存有重大问题。不过白宫官员表示，双方仍有可能达成协议，但必须本着诚意进行谈判，并认识到双方都不会得到想要的一切。

美国财政部警告，联邦政府可能最快在下月1日就会耗尽支付债务的资金，可能会引发灾难性违约。

白宫官员声明指出："两党就预算问题存在实际差异，谈判进行将很困难"。"总统团队很努力地朝向能获参众两院通过的两党合理解决方案前进。"

拜登目前正在日本参加七国集团峰会，他将缩短行程提早返回华盛顿，试图促成债务协议。

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