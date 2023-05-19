G7声明：中国迅速扩增核武库引起对全球和区域稳定的担忧

G7峰会/美国/中国/核武

在日本广岛举行年度峰会的七国集团领导人周五(5月19日）商讨裁减核武议题后表示，中国迅速扩增核武库加剧对全球和区域稳定的担忧。日本首相岸田文雄表示，G7成员国一致认为，台湾海峡的稳定对区域和平至关重要。

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法新社报道，根据斯德哥尔摩国际和平研究所 (Sipri) 的数据，中国拥有350枚核弹头，远远落后于俄罗斯（4,477 枚）和美国（3,708 枚），但美国国防部11月的一份报告预测，到2035年，中国将可能拥有1,500枚核弹头。

在广岛举行峰会的七国集团领导人周五在一份声明中称："中国在缺乏透明度和有意义对话的情况下加速扩增核武库，此举增加对全球和区域稳定的担忧"。

法新社称，在过去十年，中国国家主席习近平鼓励军队实现大规模现代化，特别是提高其核能力。

周五，七国集团领导人向1945年8月6日在广岛遭受美国原子弹袭击的约140,000名受害者表示哀悼，G7领导人并谴责俄罗斯不负责任的核言论，认为俄罗斯计划在白俄罗斯部署核武“危险而且不可接受”。

七国集团领导人继而谴责核扩散，并警告朝鲜不要采取“挑衅行动”，同时警告伊朗“停止核升级”。

这是七国集团领导人峰会首次就核裁军问题发表领导人声明，这也是日本首相岸田文雄努力的成果。

G7领导人重申致力于实现一个“所有人的安全都不受损害”的无核武器世界，并暗指在当前全球安全气氛下核裁军取得进展困难重重。G7领导人表示：“要实现我们理想的世界，需要全球努力，无论道路多么艰难，我们将致力于从严酷现实走向理想世界。但G7领导人周五的会议没有做出任何具体承诺。

另外，据路透社周五掌握到的G7公报草稿显示，G7成员国准备在符合国家利益的同时与中国建立"建设性和稳定的关系"。

公报草稿指出，G7领导人认定世界第二大经济体中国的"经济韧性需要去风险化和多元化"。

这份G7公报草稿内文提及："我们的政策方针并非为了伤害中国，我们并不寻求阻碍中国的经济进步和发展"。

公报草稿并敦促采取相关措施，在关键供应链"减少过度依赖"，并打击技术转让等"恶意行为"。

草稿还重申，有必要维持台湾海峡的和平及稳定，并促请中国向俄罗斯施压，结束俄罗斯对乌克兰发动的侵略。

另据日本共同社报导，G7峰会东道主日本首相岸田文雄周五晚指出，G7成员国一致认为台海稳定对区域和平至关重要。G7成员国强调，反对任何单方面透过武力或胁迫改变现状的意图。

据报导，岸田文雄周五晚向媒体，G7领导人已确定与中国对话以防止附近海域发生任何紧急情况的重要性。

岸田文雄表示，G7成员国一致认为，台湾海峡的稳定对区域和平至关重要。

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