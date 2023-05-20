不开玩笑：中国对单口相声的强烈反对激起人们对取缔喜剧的恐惧

中国喜剧演员李昊石因用习近平“语录”形容他的野狗而受到整肃

一位中国喜剧演员关于军人的一个笑话引发网上愤怒、200万美元罚款、警方调查、演出纷纷被取消，引发人们对单口相声生存的担忧。要知道，这是某种言论自由的难得避难所。

广告 继续浏览后续

路透社5月20日的报道说，上周末，李昊石在北京的俏皮话引起了轩然大波，尽管中国的审查制度越来越严，但一直以来，这种娱乐形式仍然通过小团体的表演和设法不受限制的剧本而受到欢迎。

北京的独立政治分析家Wu Qiang说："相声一直是人们......仍然可以享受对公共生活娱乐性评论的最后堡垒"。在这件事之后，单口相声和一般公众表达的空间将不可避免地不断萎缩。"

路透社说，代表政府处理媒体询问的国务院新闻办没有回应其评论的请求。

在冠状病毒COVID-19大流行期间，中国的喜剧界迅速崛起，因为人们花更多时间在室内观看病毒式流传的喜剧节目。最受欢迎的是笑果文化传媒有限公司制作的节目，该公司是目前动荡的中心。

当有报道称这些节目越来越受到审查，尤其是涉及上海清零封锁等敏感话题之后，线下节目的数量激增，部分原因是人们认为喜剧演员在小团体面前讲话，比在大量观众面前更加自由。

一位使用艺名"风筝"的美国华人喜剧演员说：“我担心这将导致对整个行业的镇压”。她拒绝透露自己的真实姓名，因为担心会受到影响。

她说，"相声让我们在苦难中找到小小的幸福。这就是为什么我认为我们应该努力做一些事情来抵制这种压制。如果我们什么都不做，我们将来连开玩笑的自由都没有了"。

北京一位因担心受到影响而不愿透露姓名的喜剧演员说，这件事发生后，他们的一些演出被取消了，他们为单口相声的未来感到担忧。

在中国，喜剧笑话或表演，通常要求观众不要录制，部分原因是演出方知道在中国的社交媒体上，一个简短的片段可能很快被断章取义。

然而，还是有一位观众在5月13日发布了李昊石演出中的一个笑话，暗示其贬低了中国人民解放军（PLA），于是，艺名为House的李昊石变成了众矢之的。

北京警方在其微博社交媒体账户上说，他们正在调查李某。

北京市文化和旅游局对笑果公司处以1470万元（213万美元）的罚款，并禁止该公司在北京和上海举办演出，称"绝不允许任何公司或个人以中国首都为舞台，肆意诋毁解放军的光荣形象"。

其他喜剧公司，包括北京单立人文化传媒公司，都在没有解释的情况下清除了他们的演出计划。单立人的一名工作人员周五告诉路透社，她不知道为什么该公司取消了在北京的喜剧演出。

已经为这个笑话道歉的李昊石没有回应路透社的评论请求。笑果周三将这一事件归咎于"管理上的重大漏洞"，并终止了与李昊石的合同。

总部设在美国的研究机构中国媒体项目主任班志远（David Bandurski）说：“中国的领导层助长了一种对国家安全风险的偏执和恐惧气氛，其定义如此广泛，以至于任何事情都可以被认为是一种攻击”。他说，“一个打趣竟被当作对国家的真正攻击”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅