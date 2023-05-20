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两位身份截然不同的人物现身阿拉伯联盟峰会引发关注

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Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe Hossam Zaki lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe au Caire, le 7 mai 2023 阿拉伯联盟外长会议 埃及开罗 2023年5月7日
Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe Hossam Zaki lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe au Caire, le 7 mai 2023 阿拉伯联盟外长会议 埃及开罗 2023年5月7日 © AFP
作者： 流芳
5 分钟

阿拉伯联盟的22个会员国5月19日星期五，在沙特阿拉伯西部城市吉达召开第32届峰会，会议关注点围绕该地区以及全球重大事件展开。出席本次会议的两张面孔引发格外关注：一，是被暂停阿盟成员国资格12年之久的叙利亚总统阿萨德正式受邀出席；二，则是乌克兰总统泽连斯基的意外现身。

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2011年，叙利亚阿萨德政府残酷镇压了反政府示威活动之后，阿拉伯联盟决定暂停叙利亚的成员国资格。今年5月初，阿盟举行特别外长会议，同意恢复叙利亚成员国资格，阿萨德得以重返峰会。

峰会期间，叙利亚总统与沙特王储本-萨赫曼进行了交谈，对两国关系破裂11年后得以恢复表示欣慰。阿萨德还会见了突尼斯总统赛义德以及阿联酋副总统谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈，这两个国家对大马士革重新融入阿拉伯联盟一直持积极态度。

叙利亚重返阿拉伯联盟颇具象征意义。

另外，在吉达召开的阿盟峰会迎来了一位出人意料之外的嘉宾-乌克兰总统泽连斯基。

向泽连斯基发出邀请的是阿盟峰会的东道国沙特阿拉伯乌克兰总统抵达峰会后表示：世界和与会的该地区的某些国家领导人对“俄罗斯入侵和吞并乌克兰领土”“视而不见”，令人遗憾。

泽连斯基在阿盟峰会现身之所以出人意料，主要原因有二：一是乌克兰总统出席峰会的消息于当天早上才宣布；二则是阿拉伯国家总体上对俄乌冲突持谨慎态度，不希望激怒莫斯科。但对于东道国沙特而言，邀请泽连斯基是平息事态的一种方式。因为沙特与阿萨德领导的叙利亚和解引发了批评。它打算通过邀请乌克兰总统与会来表明：该国打算掌握世界的各种危机。沙特王储曾建议在基辅与莫斯科之间进行调解。

但是，此种外交手段并不符合所有阿拉伯国家的口味。周五的峰会已经显现了分歧的迹象：阿尔及利亚总统阿卜杜勒-马吉德-特布（同时也是即将卸任的阿拉联盟主席），以及阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德·本·扎耶德缺席，颇为引入关注。

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