两位身份截然不同的人物现身阿拉伯联盟峰会引发关注

阿拉伯联盟/政治

阿拉伯联盟的22个会员国5月19日星期五，在沙特阿拉伯西部城市吉达召开第32届峰会，会议关注点围绕该地区以及全球重大事件展开。出席本次会议的两张面孔引发格外关注：一，是被暂停阿盟成员国资格12年之久的叙利亚总统阿萨德正式受邀出席；二，则是乌克兰总统泽连斯基的意外现身。

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2011年，叙利亚阿萨德政府残酷镇压了反政府示威活动之后，阿拉伯联盟决定暂停叙利亚的成员国资格。今年5月初，阿盟举行特别外长会议，同意恢复叙利亚成员国资格，阿萨德得以重返峰会。

峰会期间，叙利亚总统与沙特王储本-萨赫曼进行了交谈，对两国关系破裂11年后得以恢复表示欣慰。阿萨德还会见了突尼斯总统赛义德以及阿联酋副总统谢赫·曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，这两个国家对大马士革重新融入阿拉伯联盟一直持积极态度。

叙利亚重返阿拉伯联盟颇具象征意义。

另外，在吉达召开的阿盟峰会迎来了一位出人意料之外的嘉宾-乌克兰总统泽连斯基。

向泽连斯基发出邀请的是阿盟峰会的东道国沙特阿拉伯。乌克兰总统抵达峰会后表示：世界和与会的该地区的某些国家领导人对“俄罗斯入侵和吞并乌克兰领土”“视而不见”，令人遗憾。

泽连斯基在阿盟峰会现身之所以出人意料，主要原因有二：一是乌克兰总统出席峰会的消息于当天早上才宣布；二则是阿拉伯国家总体上对俄乌冲突持谨慎态度，不希望激怒莫斯科。但对于东道国沙特而言，邀请泽连斯基是平息事态的一种方式。因为沙特与阿萨德领导的叙利亚和解引发了批评。它打算通过邀请乌克兰总统与会来表明：该国打算掌握世界的各种危机。沙特王储曾建议在基辅与莫斯科之间进行调解。

但是，此种外交手段并不符合所有阿拉伯国家的口味。周五的峰会已经显现了分歧的迹象：阿尔及利亚总统阿卜杜勒-马吉德-特布（同时也是即将卸任的阿拉联盟主席），以及阿拉伯联合酋长国总统穆罕默德·本·扎耶德缺席，颇为引入关注。

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