中国打击外企

2023年5月18日，美国企业尽职调查公司美思明智集团Mintz Group在中国香港的办公室。习近平指示国安部打击美国企业搜集中国资讯行为，已知成为目标的公司包括管理咨询公司贝恩公司(Bain & Company)和美思明智（Mintz Group）。

《华尔街日报》引述知情人士指出，中国国家主席习近平指派国安部长陈一新负责对海外公司的打击行动，从国安角度有系统整治美国企业收集中国讯息的行为，显示习近平重视国安高于经济增长，这场行动将打击外商对中国的投资信心。

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据报导，对众多跨国公司来说，咨询和调查公司的尽职调查工作已经变得越来越重要。但习近平看来，这些咨询公司的实地调查工作可能导致国家机密泄露，威胁到中共对中国国际形象的控制，还协助了美国及其盟友制定对华强硬政策。

为便于扩大安全官员主导的主要针对外国的调查，中国最高立法机构在4月底扩大了反间谍法的适用范围，使安全部门在检查涉嫌从事间谍活动者的行李和电子设备方面拥有更大权力。

目前为止，已知成为目标的公司包括管理咨询公司贝恩公司(Bain & Company)和美思明智（Mintz Group）。贝恩公司称，其上海办事处的工作人员最近受到中国警方的问话。美思明智称，其北京办事处遭突击检查，五名中国籍工作人员被拘留。

《华尔街日报》报导引述知情人士表示，习近平一直在逐渐将政治议程的优先事项从经济发展转移，在这一过程中构建的整体政府框架侧重国内安全。习近平认为，必须捍卫中共的意识形态和经济安全。随着中美关系的恶化，这一信念变得更加迫切。但这种转变可能会使美国公司疏远中国，令已经因内需疲软和失业上升而步履艰难的中国经济遭受进一步打击。

又比如上周，中国中央电视台专门在黄金时段播放了警方对凯盛融英（Capvision）的突击检查。凯盛融英是一家总部设在上海和纽约的咨询公司。一位未具名中国国安官员受访表示，凯盛融英的一些专家向其外国客户泄露了中国国家机密和情报。

除了安全部门外，其他政府机构也加入进来，支持习近平向外国公司施压的努力。据了解中国政府决策的人士透露，负责监督国有资产的政府部门已要求主要国有企业的审计工作停用四大会计师事务所。网络安全监管机构也已限制海外对涉及经济、金融和公司注册信息的各种数据库，以及专利、采购文件、学术期刊和官方统计年鉴的访问。

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