习近平的盛唐时刻在怒火中泯灭

中国与七国集团

习近平的中国中亚峰会与G7一前一后召开，应该是有打擂台的意味，官媒明说是要以中国在西安注入的“多边主义清流”来鲜明对比G7搞小圈子的“污水”。

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不过，当局在西安营造的盛唐景象，万邦来朝的辉煌和欢欣，“习近平主席宏阔的文明视野和宽广的世界眼光”，还是被日本晚一天开幕的七国集团峰会传来的杂音扰乱了。中方周六愤怒的反应不会骗人，猛烈抨击G7“抹黑中国”，“已向峰会主办方日本等有关方面提出严正交涉”。

美、日、德、英、法、意大利和加拿大同日稍早发表公告，确定七国集团未来与中国的关系。乌克兰多少人正遭蹂躏，公告没有妥协的余地：“我们呼吁中国向俄罗斯施压，结束其军事侵略，并立即、全部、无条件从乌克兰撤军。”

中国举行中亚峰会，被指试图在老大哥的传统势力范围扩充自己的地盘，的确，从中方发布的照片和视频看，一切都很如意，习近平在古都西安举行了空前盛大的仪式，以自己心目中的“盛唐气象”款待中亚贵宾，要“构建更加紧密的中国—中亚命运共同体”，你好我好，向中亚五国提供260亿人民币，闭口不谈乌克兰战争。

G7就在这样一个美好的“西安时刻”触怒了北京，不但要求中国敦促俄罗斯无条件、立即、全面从乌克兰撤军，而且把受害国乌克兰的总统泽连斯基请去，共同表示团结一致抵御侵略者。G7的同仇敌忾使得西安那场宏大豪奢、美仑美奂的盛宴，瞬间失去了份量？

让北京更生气的是G7竟然毫不犹豫地“干涉”中国的“内政”，G7警告，那些试图把贸易当武器的国家将自食其果。如此，针对北京利用经济手段恫吓、威胁他国发出强烈信号。

公告强调成员国必须抵御中国经济胁迫，但同时明确说明G7的战略不是为了伤害中国，不寻求与中国脱钩，也不会固步自封，但为了经济的持续发展，必须要“去风险”，寻求多样化。中方反指美国“才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’”

G7公报重申台海和平稳定对国际社会的安全和繁荣不可或缺，呼吁和平解决两岸问题。中国怪责西方不提反对“台独”，推断“这实质是对台独势力的纵容支持”。

G7对西藏和新疆的人权状况严重关切，敦促中国在香港履行在『中英联合声明』和『基本法』作出的承诺，保障相关权利、自由和高度自治。中方反驳称，别对中国“指手画脚”，要西方“深刻反省自身历史和人权劣迹。”

公布还明确指出中国对南中国海广泛的主权声索缺乏法律依据，反对将该地区军事化。中方警告西方不要“利用涉海问题挑拨地区国家关系”。

G7公告出台不久，中国外交部周六晚间表示“强烈不满，坚决反对，严正交涉”。谴责G7“不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题”，“粗暴干涉中国内政”。

中国外交部称绝不接受七国集团主导的“西方规则”，要求七国集团“小圈子”，“反躬自省，改弦更张”。

有分析认为，G7的“中国立场”大多是原则性重申，但表述却是越来越明确，越来越少妥协的意味。从中方强烈的反应看，G7申明立场，应给尚处在“万国来朝”、虚幻的“盛唐景象”中的习近平泼了一桶冷水。

几个小时前，新华社还在歌颂习近平主导的中亚峰会的“这场欢迎仪式意蕴深长”，形容体现了“盛唐气象，大国风范。泱泱华夏，礼仪之邦”，“包容四海、兼纳百川……”

七国集团说了几句，就不“包容四海、兼纳百川”了？

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