尹锡悦首次出席G7峰会 聚焦扩大为国际提供协助

韩国/美日韩/地缘政治/G7峰会

韩国总统尹锡悦上任后首次受邀出席七国集团峰会，周六在扩大会议上发言主要聚焦农业、气候，强调韩国将与G7合作，扩大对国际协助。尹锡悦周日将参与美日韩与日韩峰会，朝鲜议题将是讨论重点。

广告 继续浏览后续

中央社报道，尹锡悦19至21日应日方邀请前往日本广岛出席G7峰会，并参与周末2天举行的扩大会议，就粮食、保健、开发以及气候、能源、环境及外交安保等3大议程进行讨论。

韩联社报导，韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆周六在广岛举行的简报会上向媒体表示，尹锡悦在会中发言主要环绕农业、生技及气候等3大主题，强调韩国作为主要国家之一，将与G7成员国合作，在这些领域为弱势国家及发展中国家提供协助。

尹锡悦表示，韩国将扩大对贫困国家的粮食援助，并提供流行病预防创新联盟（CEPI）2400万美元援助，增至先前的近3倍；同时也将积极参与减碳相关国际规范制定工作。

此外，尹锡悦也借这次峰会与多国领导人进行双边会谈，重点主要放在扩展印太地区经济外交，以及就关键矿物联盟合作体系进行讨论与扩展。

崔相穆说明，尹锡悦已经与印度、越南、澳大利亚等印太地区国家领导人会面，其中印度作为全球人口数最多的国家，发展潜力十足；越南是仅次中国、美国的韩国第3大贸易伙伴；澳大利亚则是拥有丰富关键矿产的重要伙伴。

尹锡悦19、20日先后与澳大利亚、越南、印度领导人见面，谈到未来就透过尹锡悦政府新提出的印太战略架构与各国扩大合作，与澳大利亚总理阿尔巴尼斯会面时还论及扩大韩澳两国的国防、军事合作，共同应对朝鲜对印太地区与国际社会造成的威胁。

尹锡悦21日预计将参与美日韩与日韩峰会，朝鲜议题预期将是讨论重点。在双边领袖峰会前，日韩两国外长周六先行会面，重申致力改善两国关系，共同因应国际危机的意志。

韩国外交部长朴振也提到尹锡悦与日本首相岸田文雄21日上午将一起前往广岛原爆罹难者慰灵碑参拜，"这是两国历史上首次，对建构具未来性的韩日关系具有重大意义"。

韩国外交部在会后发布新闻稿表示，双边外长同意针对朝鲜核威胁、乌克兰局势及国际供应链等问题强化两国及美日韩合作；并就维持及强化"禁止核扩散条约"（NPT）的重要性进行讨论。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅