泽连斯基与G7领导人展开双边会谈 马克龙：泽连斯基亲临G7峰会将可"扭转局面"

泽连斯基/乌克兰/G7峰会/外交

乌克兰总统泽连斯基周六(5月20日）搭乘法国空军专机抵达广岛，随即与G7各国领导人展开一系列双边会谈；G7峰会领导人一致呼吁中国“向俄罗斯施压，以停止其对乌克兰的侵略”。马克龙表示，泽连斯基亲临G7峰会将可"扭转局面：会晤力挺乌克兰国家领导人，团结争取更多的国家，如印度和巴西。

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法新社以"泽连斯基在G7峰会展开外交攻势"为题报道：泽连斯基周六下午搭乘法国空军空客A330专机抵达广岛后发出一条推文说：在这次峰会之后，"和平将会更近了"，而在泽连斯基抵达广岛前，美国总统拜登为向乌克兰提供F16等先进战机打开绿灯。

法新社称，泽连斯基试图扩大力挺乌克兰国家范围：在他抵达七国集团峰会现场后，立即会见了英国首相里苏纳克、意大利总理梅洛尼，德国总理朔尔茨以及至今仍拒绝谴责俄罗斯侵略乌克兰的印度总理莫迪。

法国总统马克龙在广岛与泽连斯基会面之前表示，泽连斯基亲临G7峰会对基辅来说“将成为扭转局势因素”。马克龙说，这给泽连斯基提供了一个难得的机会，来"讲述你的处境、表达你的讯息并分享你的观点"，不仅可以会晤支持乌克兰的七国集团国家领导人，还能团结其他受邀参加峰会的国家，例如印度和巴西。

印度总理莫迪已经向泽连斯基保证，印度将“尽一切可能”解决俄乌冲突。

泽连斯基还将与美国总统拜登和日本首相岸田文雄会面。

在1945年被美国原子弹摧毁的广岛，七国集团领导人周六呼吁中国“向俄罗斯施压，要求其停止对乌克兰的侵略”，并“立即、完全、无条件地撤军” ，而作为莫斯科的亲密盟友，北京至今仍未谴责俄罗斯的入侵。

据共同社引述乌克兰外交消息人士说法报导，泽连斯基预定周日下午在广岛发表演说。日本政府相关人士透露，泽连斯基周日将与日本首相岸田文雄会谈，可能访问和平纪念资料馆（原爆资料馆）。他也预料将与美国总统拜登会谈。

另据法新社报道，法国称，安排并护送泽连斯基出席广岛G7峰会是一次外交上的成功。

据法国总统府一位顾问表示，一周前，泽连斯基在爱丽舍宫与马克龙共进晚宴时，双方谈到泽连斯基参加G7峰会设想。但直到最后一刻，乌克兰在周三做出回应，请求法国负责护送泽连斯基外交访问。

法国空军派遣一架空中客车A330在波兰边境接载泽连斯基，并先将他送到沙特阿拉伯，参加阿拉伯联盟峰会，然后泽连斯基从沙特前往日本，并于周六抵达广岛。

一名外交人士表示，泽连斯基最后搭乘法国政府专机赴日，证明"两位总统相互信任关系"。

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