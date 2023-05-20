Quad峰会发表联合声明"维护印太和平稳定” 剑指中国

四方安全对话/中国/安全/印太

"四方安全对话"成员国美国、日本、印度和澳大利亚领导人，周六(5月20日）在日本广岛七国集团峰会举行场边会谈，四方首脑峰会在联合声明中不点名地批评中国，强调"坚定维护印太海域和平稳定"。

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法新社称，美国总统拜登及"四方安全对话"其他三国领导人，在G7举行场边会谈后发表联合声明，虽然没有明确点名中国，但这份题为“印太海域的和平与稳定”的声明显然剑指中国。

"四方安全对话"联合声明称，“我们坚决反对破坏稳定或旨在通过武力或胁迫改变现状的单方面行动”，声明毫不掩饰地暗指中国在采取的危及区域稳定的行动。

声明称："我们对有争议地区的军事化、危险使用海岸警卫队和海上民兵船只、以及破坏其他国家近海资源开采活动的行动表达严正关切"，暗指中国在有争议的岛礁上建设基地以及在中国宣称拥有主权的水域，包括南中国海，骚扰他国船只。

四国领导人并表态支持在亚太地区发展基础设施项目，前提是不能对受益国施加过高的债务，再次对中国在亚洲资助发展项目提出批评。

"四方安全对话"峰会并承诺保护在印太地区开发海底电缆网络并协助打击非法捕鱼。

四国领导人并表示对缅甸执政军政府的镇压行动“深表关切”，并对朝鲜发射导弹以及继续实施核计划提出谴责。

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