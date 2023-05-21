中国宣布禁止采购美光产品 美光称评估后续行动

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中美在关键的芯片技术领域再起争端。中国网信办周日(5月21日）晚间宣布，美国美光公司产品存在较严重网络安全隐患，要求中国国内关键资讯基础设施运营者应停止采购美光产品。美光公司随即表示，将评估后续行动并与中国当局讨论。

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中国网信办称，审查发现，美光公司（Micron）产品存在较严重网络安全问题隐患，对中国关键资讯基础设施供应链"造成重大安全风险"，"影响中国国家安全"。"为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论"。

中国网信办并称，按照"网络安全法"等法律法规，中国国内关键资讯基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。

法新社称，此举象征美中芯片战进一步升级，美国一直试图限制中国获得最先进的芯片，中方3月间对美光在中国销售的产品启动网络安全审查以反制，近期中国在执行有关国家安全和反间谍活动法律上也更加严格。

法新社报导，美光发布声明说，已接获中国网信办通知上述审查结论，美光将评估结论内容与后续行动。

记者询问美光是否会提出申诉时，美光发言人表示："我们期待继续与中国当局进行讨论。"

根据公司资讯，美光去年营收达308亿美元，其中约10%来自中国。不过，分析师指出，美光在中国销售的产品有很大部分是由外国制造商购买，目前还不清楚网信办的决定是否会影响这些外国买家。

另据华尔街日报报道，美中两国之间在芯片技术问题上的紧张关系正在加剧，在七国集团领导人即将于5月19日在广岛举行峰会之际，美光科技公司宣布，在日本政府支持下，该公司将在日本投资约36亿美元，用于先进制程存储芯片生产。

这项协议是上周四在日本宣布的。美光科技表示，源于此项投资的尖端存储芯片生产将从2025年开始。

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