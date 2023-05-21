台湾警告：世卫继续排除台湾"显著威胁全球公共卫生"

台湾/世卫大会/公共卫生

一年一度的世界卫生大会周日(5月21日）在瑞士日内瓦开幕。台湾卫生部长薛瑞元周日在瑞士日内瓦警告：由于中国施压而继续将台湾排除在世界卫生组织之外，将对全球公共卫生构成显著威胁。

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法新社报导，薛瑞元在日内瓦记者俱乐部举行的活动中指出："将台湾排除在世界卫生组织（WHO）之外不仅危及2350万台湾人民的健康权利，也严重削弱世界卫生组织为达成'人人健康'所作努力。"

世界卫生组织年度大会将在日内瓦召开，薛瑞元在会前做了上述发言。台湾已经连续7年未能以观察员身份参与世界卫生大会（WHA）。

允许台湾以观察员身份参与的呼声日益高涨，特别是新冠疫情凸显全球合作遏制传染病的重要性。

薛瑞元警告，迅速而且有效率的资讯共享对于预防下一场大流行威胁或更有效率加以应对都非常重要，不让台湾参与将对此造成阻碍。

台湾卫生部长指出，"台湾恐怕会变成下一场大流行的缺口"，他并且警告那将"对整个世界造成严重影响"。

在本届世卫大会召开之前，美国已就继续排除台湾参与的负面后果提出了警告。

美国常驻日内瓦代表团周六推文说："我们继续对抗全球各地新出现的卫生威胁同时，台湾遭到第76届世界卫生大会孤立，这削弱了世界卫生组织所引领的全球公共卫生合作。"

另据中央社消息，台湾今年虽然继续被排除在世界卫生大会之外，但台湾行政院长陈建仁透过视讯，向国际分享台湾从SARS到新冠的疫情应对经验。

作为流行病学专家的陈建仁在2003年SARS（严重急性呼吸道疾病）爆发时临危受命出任卫生署长，他周日在世台联合基金会（STUF）于日内瓦洲际饭店举行的论坛，透过视讯录影分享台湾两次对抗从中国传入病毒的防疫经验。

陈建仁总结台湾经验对全球的启示，包括资讯透明与诚信是上策，才能建立有效的疫情全面监控与即时回报措施，以及指挥系统公信力与社会团结的重要。他并提醒世卫应脱离政治，在全球防疫机制上保持中立。

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