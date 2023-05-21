希腊立法选举 总理领导的右翼新民主党以压倒性优势获胜

希腊/选举/政治

希腊周日举行立法选举，根据对85%选票点算结果：总理米佐塔基斯领导的右翼新民主党以压倒性优势获胜，但由于未能取得议会过半议席，新民主党仍需进行第二次投票以确保独立执政。

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法新社报道，根据对85%选票点算结果，即将离任的总理米佐塔基斯领导的新民主党 (ND) 赢得了 40.8% 的选票，以压倒性优势领先前总理齐普拉斯的激进左翼联盟20个百分点，左翼联盟仅获得 20%的选票，社会党获得11.6%的选票。

尽管如此，新民主党恐无法在国会过半，这意味米佐塔基斯必须选择寻求与政敌共组联合政府或是再次举行大选。

米佐塔基斯表示，"人民希望让强有力政府执政4年。今天这场政治地震号召我们所有人加速最终政府解决方案的进程"。他暗示需要在一个月内再次大选，以摆脱在"不确定的"国会中讨价还价。

他表示，"选举结果很明确，显示人民同意新民主党强有力而且自主地执政。"他说，选举结果显示新民主党已获得人民的认可，他并表示，希腊需要一个可以作出改革的政府，但指出惟有一个强大的政府才敢作出所需的变革。

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