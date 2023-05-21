戛纳电影节之巩俐访谈

戛纳电影节/ 中国

在今年戛纳电影节期间，这位国际知名的中国电影人表示，自己很高兴在因新冠缺席多年后重返红毯。

广告 继续浏览后续

02:19 巩俐，摄于2023年5月17日。 © AP

巩俐对美联社表示：“疫情之后三年吧，我们都没有来，走上红毯的时候就觉得又重新开始了。电影行业又会蒸蒸日上，开启了新的里程。开幕式的时候我也觉得，大家用一种鼓励的语言与方式来对待我们所有的（电影从业者）。电影行业有一点滑坡，不景气，但大家互相鼓励，互相支持，我觉得这样的开始特别温暖”。

巩俐还为她在《艺伎回忆录》中的搭档杨紫琼所取得的成功而感到自豪：“真的是特别特别恭喜她（杨紫琼），我觉得她的得奖（奥斯卡）不仅代表亚洲的电影人，亚洲的女性电影人，她是代表这一代的我们现在亚洲和世界的女性电影人。在不同的时代，不同的时候，都能够拿到自己想要得到的。我知道她一直在努力，她一直非常努力，她什么样的角色她都愿意去尝试。她到最后她成功了。这就是她的经验，这就是女性的一种力量，一种内在的力量。特别恭喜她拿到这么多奖”。

毕业于中央戏剧学院的巩俐，对新人的忠告是认真对待这个职业：“我觉得很多人有梦想成为一名演员，为电影世界做很多的贡献。我觉得他们首先真的是需要进入一个电影的学校，去专业地训练，这个也是很重要的。你要有天赋，但是你也要有一个基本的训练。你要真正地热爱这个事业，不是为别的，不是为了一个炫耀或者什么的，或者为了什么样的一个事情（去从事电影行业）。就是要有一个专业的态度。作为我来说，我觉得演员是一个非常伟大的职业。所以希望成为一个演员，真的是要热爱这个事业，他才能去做。如果不热爱，就把它作为一个业余爱好就可以了”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅