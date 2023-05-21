拜登邀请日韩两国首脑前往华盛顿展开三方会谈

在日本广岛出席G7峰会的美国总统拜登5月21日星期日向会的与会的日韩两国首脑发出邀请，邀请他们前往华盛顿展开正式三方会谈。

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法新社引述美国一名官员披露的信息报道了相关消息。据悉，三国首脑在G7峰会期间进行了短暂交流，他们在华盛顿会面的时间将“很快”确立，目前尚未披露进一步的细节。三国首脑还讨论了一项关于朝鲜导弹发射的信息共享计划。

韩国本次获日本邀请，以第三国身份出席G7峰会。面对朝鲜日益增加的威胁，日韩两国正在寻求加强双边关系。

长期以来，东京与首尔之间的关系因日本在1910年至1945年对朝鲜半岛实施殖民统治引发的历史纠纷而存有芥蒂。引发争议的话题尤其涉及二战期间服务于日本士兵的韩国的“慰安妇”问题以及被日本强征的韩国劳工问题。

不过，今年3月初，首尔宣布了一项对日占期间被强迫劳动的韩国国民的补偿计划，以消除两国历史遗留恩怨以来，作为华盛顿的亲密盟友，日韩两国纷纷做出姿态以加强双边关系，共同应对以朝鲜和中国为代表的地区挑战。

星期日上午，日本首先岸田文雄与韩国总统尹锡悦一同为在1945年广岛原子弹爆炸中丧生的韩国受害者表示哀悼。随后，韩国总统在一次双边会议后表示：日本岸田首相为和平未来铺平道路，同时向原子弹爆炸中的韩国遇难者表示哀悼，此一勇敢行为将被铭记在心。

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