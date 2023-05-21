民调：中国大陆民众支持与台湾直接开战的极少

台海两岸

在新华社发布的这张照片中，2023年4月8日，一架战斗机在中国人民解放军东部战区司令部从中国东部的南京进行的台湾岛周边战备巡逻和军事演习中起飞。中国发言人称，最近中国进行的模拟包围台湾的空中和海上演习是为了向“台独”及其外国支持者发出 "严重警告"。

在北京当局的宣传语境中，似乎100%的中国人都支持武统台湾，但日前在一份国际期刊公布的调查研究显示，中国大陆民众对武统台湾的态度很不统一。

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根据分项调查，只有55%的中国大陆人支持对台湾发动全面战争以求统一，而希望直接开战的仅有1%；33%则反对武统，在“不一定非要统一”选项中，22%的受访者表示赞同。

这份民调由新加坡国立大学教授刘遥(Adam Y.Liu)与纽约大学上海分校副教授李晓隽共同完成，5月15日发表于『当代中国期刊』(Journal of Contemporary China)。香港英文『南华早报』也在5月21日报道了民调作者之一刘遥的相关分析和评论。

调查问卷从温和到极端，列出五种可能的选项。结果显示，尽管55%支持对台发动全面战争，但只有1%支持最极端选项，也就是直接开战。在其他迫使台湾接受统一的选项中，比如“在台湾外围发动有限度的军事行动”，支持率58%，“对台实施经济制裁”，支持率57%；“维持现状，以强化经济与军事实力，直至统一”，支持率57%。

令人意外的是在“两岸可以各自为政，不一定非要统一”选项中，有22%的大陆民众表示“接受”，7%不确定，71%不接受。

根据中央社报道，从调查结果看，并没有任何一个单一选项超过60%支持，而被视为北京的“政治禁忌”的“不一定非要统一”选项，支持者也比预期高。论文作者表示，考量到中国大陆的政治禁忌和必须的用词修饰，这一选项已经等同于认同“台湾实质独立”。

作者认为，“无论如何，这一调查结果挑战了主流论述，即收复台湾几乎是每一个中国人的集体意志。”

『南华早报』周日援引论文作者刘遥说，北京当局对台湾的措辞比江胡时期更强硬，可能与民进党执政、中美对立加剧以及中共总书记习近平的野心有关。

作者在分析北京近期的一些对台论述后表示，“北京不应觉得必须对台采取更强硬立场，事实上，中国大陆民众也能接受更温和的对台政策选项。”

该调查问卷于2020年底和2021年年初以线上方式进行，并根据最新人口普查事先设定了受访者同比例的性别、年龄层、地理分布等，参与者多数具有大专以上程度，有效问卷1824人。

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