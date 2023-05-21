民调：中国大陆民众支持与台湾直接开战的极少
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在北京当局的宣传语境中，似乎100%的中国人都支持武统台湾，但日前在一份国际期刊公布的调查研究显示，中国大陆民众对武统台湾的态度很不统一。
根据分项调查，只有55%的中国大陆人支持对台湾发动全面战争以求统一，而希望直接开战的仅有1%；33%则反对武统，在“不一定非要统一”选项中，22%的受访者表示赞同。
这份民调由新加坡国立大学教授刘遥(Adam Y.Liu)与纽约大学上海分校副教授李晓隽共同完成，5月15日发表于『当代中国期刊』(Journal of Contemporary China)。香港英文『南华早报』也在5月21日报道了民调作者之一刘遥的相关分析和评论。
调查问卷从温和到极端，列出五种可能的选项。结果显示，尽管55%支持对台发动全面战争，但只有1%支持最极端选项，也就是直接开战。在其他迫使台湾接受统一的选项中，比如“在台湾外围发动有限度的军事行动”，支持率58%，“对台实施经济制裁”，支持率57%；“维持现状，以强化经济与军事实力，直至统一”，支持率57%。
令人意外的是在“两岸可以各自为政，不一定非要统一”选项中，有22%的大陆民众表示“接受”，7%不确定，71%不接受。
根据中央社报道，从调查结果看，并没有任何一个单一选项超过60%支持，而被视为北京的“政治禁忌”的“不一定非要统一”选项，支持者也比预期高。论文作者表示，考量到中国大陆的政治禁忌和必须的用词修饰，这一选项已经等同于认同“台湾实质独立”。
作者认为，“无论如何，这一调查结果挑战了主流论述，即收复台湾几乎是每一个中国人的集体意志。”
『南华早报』周日援引论文作者刘遥说，北京当局对台湾的措辞比江胡时期更强硬，可能与民进党执政、中美对立加剧以及中共总书记习近平的野心有关。
作者在分析北京近期的一些对台论述后表示，“北京不应觉得必须对台采取更强硬立场，事实上，中国大陆民众也能接受更温和的对台政策选项。”
该调查问卷于2020年底和2021年年初以线上方式进行，并根据最新人口普查事先设定了受访者同比例的性别、年龄层、地理分布等，参与者多数具有大专以上程度，有效问卷1824人。
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