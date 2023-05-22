七国集团峰会宣告了新对华政策的到来

G7与中国

2023年5月21日，在日本广岛举行的七国集团首脑会议的最后一天，乌克兰总统泽连斯基（中）与欧盟委员会主席冯德莱恩以及七国集团领袖聊天。

七国集团峰会是德国媒体关注的一大焦点。

广告 继续浏览后续

德国《世界报》报道说，根据德国总理舒尔茨的说法，七国集团国家反对与中国脱钩。朔尔茨说，在七国峰会就中国问题进行磋商后，“已经有了非常明确的理解”。七国集团不会追求“将中国排除在世界贸易之外的做法”。没有人在这里谈论脱钩。舒尔茨还说，七国集团国家认为，中国应该进行良好发展，但必须确保是在国际规则内进行。所有国家都必须遵守国际规则。中国在没有透明度和有意义的对话的情况下加速建立起核武库，对全球和地区稳定构成威胁。鉴于美中军事竞争日益激烈，美国在经济领域也对中国采取了更具攻击性的战略。美国正试图切断对中国的芯片供应。但与中国的密切经济关系对德国等许多欧洲国家来说仍然非常重要。

朔尔茨还在接受《世界报》采访时，就中国的台湾政策明确表示：不允许通过军事暴力推移边境并改变现状。

德国《商报》认为，七国集团峰会宣告了新的对华政策的到来。七国集团希望在未来更严格地审查自己的海外投资。这一新工具主要针对的是中国。七国集团首次将经济安全提上议程，并决定了贸易政策的根本性转变。

德国广播电台的印象是：周日落幕的七国峰会展示了针对俄罗斯和中国的决心。美国总统拜登向意外到来的乌克兰总统泽连斯基承诺提供新的军事援助，并为向乌克兰提供F16战斗机铺平了道路。七国集团国家还希望减少对中国的经济依赖，他们还拒绝了北京在东海和南海的权利要求，并警告不要对台湾采取军事措施。俄罗斯和中国则拒绝了这些决议。

《柏林晨邮报》发现，中国咄咄逼人的对权力的追求，俄罗斯对乌克兰的侵略战争：西方主要经济大国看到自己的民主和繁荣受到威胁，于是采取了行动。广岛七国峰会以更强硬的姿态来应对中国在全球范围内的权利追求。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅