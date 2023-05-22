世卫大会批准68.3亿美元预算 日英法等国代表发言支持台湾

世卫大会/台湾/公共卫生

正在日内瓦举行的第76届世界卫生大会周一(5月22日）批准了未来两年世卫组织68.3亿美元预算，各成员国强制缴纳会费增加了20%。虽然世界卫生大会拒绝将支持台湾以观察员身份参与，但日本、英国、法国、捷克和加拿大等国代表，周一在世卫大会上发言力挺台湾。

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法新社报道，世卫组织成员国日内瓦年度大会伊始即批准了2024年到2025年68.3亿美元的预算提案。世卫总干事谭德塞对大会这一"历史性决定"表示欢迎，认为这是迈出了“重要的一步”。

世卫194个成员国在为期10天的大会结束后，仍必须批准这项预算案，但各国的批准被认为是一种简单的程序。

为了更有效应对新冠疫情、乌克兰战争等突发危机事件，去年的世卫大会通过一项决议，改进世卫的筹资模式，逐步增加各国强制会费，并在2030年至2031年之前，将会费份额逐步增加到占世卫组织核心预算的比例的50%。世卫同时承诺实施96项改革，以提高财政及人员任用的透明度。

另外，虽然世界卫生大会在周一上午讨论议程时，拒绝将支持台湾以观察员身份参与，但日本、英国、法国、捷克和加拿大等国代表，周一在世卫大会上发言支持台湾，强调世卫的创立精神不应排除台湾。

中央社报道，日本厚生劳动省副大臣本田显子（Akiko Honda）表示，日本特别强调传染病管制等全球公共卫生议题，而提及各地区良好典范是很重要的，"例如台湾"。

英国卫生副大臣昆斯（Will Quince）表示，"台湾应该被容许成为世卫大会的观察员，并在所有技术会议得到有意义的参与"。

法国卫生部长布劳恩也在发言时提到，法国赞成台湾参与世界卫生大会。

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