中国封杀美光科技 美国表示"严重关切"

美国/中国/芯片战/美光

在美国半导体巨头美光科技被中国指存在"严重网络安全风险"，并禁购其产品后，美国周一对此表示“严重关切”。法新社称，美光在中国遭封杀是美中"芯片战"新的一幕。纽约时报援引分析人士认为，此举是对华盛顿切断中国获得高端芯片渠道的报复。

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法新社报道，美国国务院发言人马修米勒(Matthew Moller）周一表示：“我们对有关中国限制美光公司向某些信息基础设施运营商销售半导体产品的报道深感担忧。”

米勒并指出，这一决定似乎与中国宣称的开放市场及透明监管政策自相矛盾”。

美国商务部此前在周日（5月21日）表示：“坚决反对毫无事实根据的禁令。”美国商务部发表声明指出，中国禁用美光以及先前针对美国企业的突袭调查，均与中国宣称的开放市场及透明监管政策背道而驰。美国商务部并强调，将与主要盟友和合作伙伴接触合作，解决“中国行为造成的内存芯片市场扭曲”。

美国商务部称"正在试图与北京直接接触，以表达美方的不满。

中国网信办周日(5月21日）晚间宣布，美国美光公司（Micron）产品存在较严重网络安全隐患，要求中国国内关键资讯基础设施运营者应停止采购美光产品。网信办称，审查发现，美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患，对中国关键资讯基础设施供应链"造成重大安全风险"，"影响中国国家安全"。"为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论"。

中国在4月初启动针对美光的网络安全审查，作为其所谓的“正常监管措施”的一部分。据纽时称，中国对美光审查声明是在华盛顿10月份对中国半导体产业实施限制之后发布的。美光当时表示，该公司正“全力配合”调查，其在华业务运作正常。

法新社分析，中国网信办宣布封杀美光科技的决定，正值中国商务部长王文涛本周将前往华盛顿，北京高级官员在双方关系紧张加剧情况下出访美国，实属罕见。

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