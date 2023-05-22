北京抗议G7挑事  招来日本三点反驳

中国与七国集团

2023年5月21日，在日本广岛举行的七国集团峰会的最后一天，乌克兰总统泽连斯基（后排中）与七国集团世界领导人一起参加工作会议。从左到右是 日本首相岸田文雄，美国总统拜登，德国总理朔尔茨，英国首相苏纳克，欧盟委员会主席冯德莱恩，泽连斯基，欧洲理事会主席米歇尔，意大利驻日本大使贝内代蒂，加拿大总理特鲁多，以及法国总统马克龙。

中国领导人习近平的中亚峰会，外界多指想与七国集团峰会一比高低，在G7不甚关心的场面上用足了功夫。不过，G7周六提前公布的包含中国议题的一段声明，却让北京怒气冲天，向G7主办方日本“提出严正交涉”，结果招来日本“三点反驳”。暗示北京如果做得好，别人怎么会指责。

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两场峰会都已闭幕了，从诸多观察人士的议论看，G7只是在开例会，没有什么特别吸睛的，当然，乌克兰总统泽连斯基突然出现在峰会上，夺走了不少风光。与会的观察到也都能理解，乌国正在遭俄国侵略，能给多少支持就给多少吧。

西安那面也在开会讨论中国-中亚命运共同体，但是场面压倒了会议，引起广泛议论的是北京刻意在豪奢，浮夸，大场面上做表面文章，被指习主席居心营造“万邦来朝”，而来自中亚五国的贵宾，从表情上看不出任何去中国上朝的感觉，他们在经济上自然需要与中国合作，他们临走的时候，得到中方260亿人民币的承诺。

至于那些“唐代式”的欢迎仪式，举着杖子引路的宫女，抬着“唐”字旗幡的侍卫，让五国总统穿堂而过的场面，有些网友笑称是“西安春晚”，有些讥讽是不是张艺谋又在搞“大红灯笼高高挂”那一套，把一个严肃的会议，弄得灯红酒绿，声色犬马，拍电影不像拍电影，赛马不像赛马。

这些都不重要，重要的是要在气势上把那个G7“小圈子”压下去，证明“东升西降”是一个实体的存在，但是那个G7这次发表的声明，对北京的语气从未有过的强硬，从中国的人权到中国的扩张，从台湾到南中国海，从新疆、西藏到香港，从经济到地缘政治，一一提到。G7强调虽然不与中国经济脱钩，但将联合抵御中国经济胁迫；在台海问题上，强调和平，反对威胁；在南中国海，反对军事化，强调中国广泛声索主权并没有国际法依据；在香港问题上，要求中国遵守『中英联合声明』以及『基本法』，保证香港高度自治和人民应有的自由。

G7就在这样一个美好的“西安时刻”触怒了北京，中国外交部当晚以发言人名义指责G7“抹黑中国”，在“涉港、涉疆、涉藏问题上对中国指手画脚”，在”涉海问题挑拨地区国家关系“，“粗暴干涉内政”，“执意操弄涉华议题”，”奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶“等等，并“已向峰会主办方日本等有关方面提出严正交涉”。

水长船高，风向大变，作为G7峰会东道主的日本，言谈举止，待人接物，再也不像昔日面对中国抗议时那么委婉审慎。

日本驻华大使馆推特账号开宗明义，直截了当：“2023年5月21日，垂秀夫大使会见中国外交部副部长孙卫东，并对有关G7广岛峰会的交涉进行了以下三点的反驳和说明：”

日本是如何反驳的？简而述之，一，日本认为，在G7广岛首脑声明提出的包括东海与南海、台湾、人权、经济胁迫等有关中国的课题，日本与G7在声明中表明这些立场是有理由的。

二，如果中国不改变行为，那么与以前一样，G7就提及共同关切，这是理所当然的，将来也可能不会变。

三，如果中方要求不提及这些关切，首先应该采取积极的应对措施。

如果说前面两条强调G7指出中国问题的正当性，而不是中方所指责的“指手画脚”或者“粗暴干涉内政”，最后一条则形同警告，如果中国不希望G7提上述问题，中国就应该提前解决自己的问题。暗示问题不在G7，而是中国制造了问题，G7不能不“关切”。

日本这是同时替自己和替G7辩护，而且，日本大使最后又补充了一条，指责自己的邻居“每当日中关系的氛围恶化的时候，中方就阻碍日中民间交流和文化交流，希望中方予以妥善处理。”

垂大使没有具体指中方如何阻碍民间交流，也许中方动辄抓一个日本“间谍”可能是日方最关切的内容之一？

看来，日本也是有备而来。

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