在德外来投资：美国蝉联冠军 中国滑至第四

中德贸易

据电视一台报道，尽管受到战争和能源危机的影响，2022年外国企业在德国投资项目数量仍然保持稳定，总投资额大幅增长。美国仍然是投资最多的国家。瑞士和英国排名第二第三。中国下跌到第四名。

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尽管发生能源危机，德国所吸引的外国投资水平仍然保持稳定。这与来自美国、英国和土耳其企业的浓厚兴趣有关。根据德国联邦外贸与投资署（GAI）最新公布的数据，在过去一年里，外国企业在德国新注册分支机构以及扩展现有业务的项目共有1783个，比2021年少了23个，但比2020年多了101个。

联邦外贸与投资署总经理赫尔曼向路透社表示：“鉴于目前的不利情况，乌克兰战争、能源危机和疫情后遗症，能达到这样的水平已经是成功了。“他强调说，”德国依然是一个富有吸引力的投资地。“这也体现在外国企业加大对未来科技的投资上，比如半导体产业、电池制造和循环利用等产业。

在德国投资最多的国家仍然是美国，有279个投资项目都来自美国企业。瑞士和英国排名第二和第三，分别有208个和170个投资项目。这两个国家都不属于欧盟，但是都希望在欧盟市场立足，也经常选择德国作为落脚点。来自中国的投资项目为141个，这是继2014年以来的最低水平。赫尔曼表示，新冠疫情肯定对此造成了一定的影响。中国实行严格清零防疫政策期间，中德之间的商务旅行几乎无法进行。

土耳其其则以创纪录的139个投资项目，跻身第五。

这些在德国的投资项目创造的新就业岗位达到33500个，增幅达到10%左右。已宣布的新增投资总额达到250亿美元。其中一大部分来自美国半导体加工企业英特尔。

在招徕投资方面，可再生能源的使用渠道变得日益重要，比如风能和太阳能。联邦外贸与投资署的专家阿尔蒂西表示，“可再生能源的普及目前已经成为德国真正的区位优势。”而土地面积不足则是德国的一个劣势。但缺乏专业技术人才并没有阻止企业在德国投资，因为所有欧洲国家都有这个问题

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