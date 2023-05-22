拜登称美中关系很快将解冻

中美关系

为期3天的七国集团（G7）日本广岛峰会21日落幕，美国总统拜登在会后召开的记者会上称：华盛顿与北京的关系应该很快可以解冻，他暗示可能很快将与中国国家主席习近平对谈。拜登又指七国集团各国在对中国的态度上达成共识，无意与中国“脱钩”，但在对华关系上必须“去风险化”。

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拜登在回答有关美中关系问题时承认，他去年11月在印尼巴厘岛的G20峰会与中国国家主席习近平会谈后，今年2月疑似搭载中方间谍装置的气球飞越美国上空被美国空军击落，造成两国关系恶化。

拜登还在记者会上还谈及台湾问题，强调维持“一个中国”政策，称“我们不会对中国指手画脚，但会让台湾能够自我防卫。”拜登说，若北京在台湾问题上采取单边措施，美方将会作出回应；美国将继续支持台湾的自卫能力，大多数盟国都很清楚，若中方采取单边行动，届时将会作出回应。

拜登在记者会上又表示，他不会考虑松绑美国对中出口制造大规模毁灭性武器(WMD)原料的限制，也不会向中国提供某些敏感材料。拜登称中国正在建军，“这也是我已清楚表明我不准备和中国交易特定物品的原因”。拜登强调此举不具敌意，而是“确保竭尽所能维持现状”，此一做法取得盟国合作的承诺。

另外，多名美国官员告诉有线电视新闻网(CNN)，拜登总统未来数个月将安排数名高层官员访中，就重大议题寻求与中国重新接触。

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