欧盟与韩国将启动外长安全对话 应对朝鲜核武威胁

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韩国总统尹锡悦与首度访问韩国的欧洲理事会主席米歇尔及欧盟委员会主席冯德莱恩周一在首尔举行会谈，聚焦供应链、朝鲜核计划和乌克兰战争。双方发表联合声明，同意启动外长级战略对话，发展安全伙伴关系。

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法新社报道，尹锡悦在会谈后的新闻发布会上表示，韩国与欧盟是重要伙伴，共享自由、人权及法治的普世价值。

韩国与欧盟领导人周一发表联合声明，在面对乌克兰战争以及朝鲜发展核武计划等威胁时加强合作。双方并谴责朝鲜“违反联合国协议频繁发射弹道导弹”。尹锡悦指出，双方一致认为朝鲜发展核武对朝鲜半岛乃至全球安全构成严重威胁。

经贸方面，欧盟和韩国决定加强贸易、特别在供应链方面的合作，。

韩国与欧盟领导人还签署"韩国与欧盟绿色伙伴关系协议"，商定深化气候行动、环保、能源转型等气候与环境领域的全面合作。

此外，双方还签定"韩国与欧盟卫生应急合作协议"，商定共同发展医疗应急相关研发项目，加强跨境卫生应急合作，在疫苗生产与接种方面合力援助第三国。

双方还商定新设"韩国与欧盟外长战略对话会"，加强韩欧全面安全合作；双方重申各自的印太战略愿景，并商定将共同探讨与此相关的合作项目。

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