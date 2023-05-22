自由俄罗斯军团突袭俄境 俄方疏散平民

俄罗斯侵乌战争

2023年5月14日凌晨，在乌克兰哈尔科夫，人们看到俄罗斯从其别尔哥罗德地区对乌克兰发射的火箭弹。5月22日，来自乌克兰境内、号称“自由俄罗斯军团”的武装军人对别尔哥罗德发动大规模攻击。

来自乌克兰的武装战士周一进入俄罗斯别尔哥罗德地区并发动大规模攻击，迫使俄罗斯大批疏散平民。一个叫做“俄罗斯自由军团”的武装组织声称发动了攻击。

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最近几周在这一边境地区发生了多起来自乌克兰的攻击行动，但如此严重的袭击这是第一次，数座俄罗斯村庄被炮弹击中。军事专家分析，这次进攻凸显了俄罗斯边境防线的漏洞。

俄罗斯联邦安全局当日下午在该地区推出 "反恐行动制度"，赋予当局更多的权力来实施武装行动，控制平民或疏散人口。这是俄罗斯自2022年2月入侵乌克兰以来第一次被迫采取这样的行动。

别尔哥罗德州州长格拉德科夫要求当地居民尽快疏散，并表示“很大一部分人口已经离开了相关地区。”据他称，受伤总人数已知有8人。

俄罗斯当局周一下午警告，"一个乌克兰军队的破坏组织进入了格拉伊沃隆区"。据格拉德科夫州长说，扎莫斯提耶和格洛托沃等地以及区政府所在地格拉伊沃隆受到了攻击。

基辅当局一如既往地否认参与了在俄罗斯领土上的行动。乌克兰总统府顾问波多利亚克说："乌克兰正在关注别尔哥罗德地区发生的事件，但乌克兰与此无关。"

一个自称 "俄罗斯自由军团"的组织在一个电报频道(Télegram)上声称对攻击行动负责，这是一个在乌克兰一方作战的俄罗斯人团体，他们表示是“为俄罗斯的自由而战”。该组织此前曾声称对同一地区发生的其他袭击事件负责。

该组织发言人在电报频道宣布："结束克里姆林宫独裁者罪恶统治的时候来到了"。这位曾于12月份接受法新社采访的男子名叫"凯撒 "，是俄罗斯自由军团的发言人。该组织同时宣布，他们正在别尔哥罗德地区建立一个“非军事区”，俄军将无法从那里攻击乌克兰。

据电报频道称，俄罗斯自由军团 "完全解放 "了科津卡村(Kozinka)，并袭击了第二个地方，即格拉伊沃隆(Gaïvoron)的首府。这些说法尚未得到独立核实。

乌克兰方面周一表示，该国中东部的第聂伯罗市遭到了俄罗斯规模空前的连夜打击。有7人受伤，该地区还有7人受伤。根据这个距离前线125公里的百万居民大城市的市长菲拉托夫说，第聂伯罗 "从未遭受过如此大规模的轰炸"。

随着乌克兰的大规模反攻迫在眉睫，俄罗斯领土已经成为越来越多的破坏、袭击和无人机攻击的目标，这些都被归咎于基辅所为，但乌克兰方面更愿意强调这是俄罗斯游击队战士的行动。

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