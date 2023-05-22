学习习近平思想运动

中共发动的学习『习选』和习近平思想的运动在后邓时期是罕见而且奇特的。奇特在于习近平亲自要求全党学习习近平思想。他的亲信、中共常委蔡奇周一称，学习习思想是“重大政治任务”，专家则怀疑如此大规模地“学习”，有掩盖习近平一连串失误的目的。华尔街日报报道称，习如此仿效毛泽东大搞学习运动，是为了挽救动态清零政策最后几个月混乱局面对中国造成的破坏。

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『习近平著作选读』(简称『习选』)第一卷、第二卷出版座谈会5月22日在北京举行，蔡奇称出版『习选』是党中央作出的重大决定，要把学习习思想当作“重大政治任务”，并指『习选』是学习习思想的“权威教材”。

蔡奇讲话，开宗明义，一下就归结到对习近平是否效忠的问题上，他明确地说，学习习思想，就是要广大党员干部更加深刻领悟“两个确立”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，熟悉中共政治的人知道，这三个数月来频繁出现的词语都是为效忠习近平量身订做的。

但是过犹不及，在习近平第三次担任总书记半年多以后，每一位习的亲信，在每一次党的大会上，都要讲“确立”习近平的地位，“维护”习近平全党的核心地位，不断地强调“四个自信”，后来又从“两个维护”延伸出“两个确立”，其要旨是“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位”。难免引起观察人士怀疑，习近平的核心地位到底确立了没有，到什么程度才算确立？

中共自三月以来，在习近平主持下发起的学习习近平思想运动，已持续数月。周一，官媒专门刊出中共常委、中纪委书记李希和七位副书记如何学习习思想的报道，报道说李希主持了三次集中自学和三次集中研讨，学有所得，在第四次中纪委常委会集体学习时强调，“确保党和国家机构改革平稳有序推进”。李希对习近平的不安全感有很深的理解，“确保”，“确立”都是一种不确定的状态。

不光中常委学『习选』，国家机关要带头学，根据网络传出的一些照片，一些名人也要带头学，网上就流传着老作家王蒙手捧『习选』认真学习的标准照。

这一学『习选』的运动，有点当年学『毛选』的遗风，但在个人崇拜和造神方面，毛习尚不在一个层次。毛有所谓“打江山”的背景，膜拜者众多，造神或搞个人崇拜，无需自己出马。毛不需要自己带头学“毛泽东思想”，而习近平需要亲自上阵，宣传习思想。

虽然『习选』成了全中国印刷最多的书，而且到处都有像王蒙一样的人民捧着『习选』学习的照片，但是真学假学，还有待鉴别，所以蔡奇强调，要深入开展主题教育，学好『习选』，“推动‘习近平新时代中国特色社会主义思想’入脑入心入魂。”

但如此鼓吹学习，形成大规模的政治运动，用心何在呢？

华尔街日报周一报道指出，中共总书记习近平正借鉴毛泽东的危机因应策略，以发起一场“精神洗礼”学习运动的方式，遏制动态清零防疫政策最后几个月混乱局面，对中国造成的破坏。

该报援引多位人士分析了这一狂热的学习现象。中国独立政治分析人士吴强认为，习近平这场学习运动的热度，反映了近来连串事件对自己形象的打击有多严重。其目的是重新控制公众舆论，掩盖自己的失误。

11月爆发的抗议活动，显示对习的信任度在下降，而突然放弃清零的做法引发了人数不详的死亡。中国经济一直难以摆脱清零后遗症的影响，更因中美对峙，经济恢复困难，导致许多中国人移居海外，反映了对习近平治下政商环境变化的不安。

3月底习近平下令开展“调查研究”，这与毛泽东在1961年全中国大饥荒期间发起的全党大兴调查研究的运动很相似，毛那样做是为推卸“大跃进”灾难性后果的责任，并暗示其实是下级官员不调查研究不掌握实际情况。

中国问题专家邓聿文分析，学习运动的最终目标是维护习近平的领导地位，如果你紧跟习近平，紧跟他的思想和政策，你就会通过考核。

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