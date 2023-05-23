台湾驻欧盟代表称：乌克兰抗击邻国侵略"台湾感同身受"

台湾/欧盟/乌克兰

台湾驻欧盟代表陈立国接受半岛电视台专访表示，台湾作为民主国家，可以"理解"乌克兰遭到侵略的困境；而欧盟委员会主席冯德莱恩最近演说，正说明欧洲团结一致支持台湾的立场。

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中央社援引半岛电视台的周二刊出的这篇专访，针对半岛电视台（Al Jazeera）询问，俄罗斯对乌克兰的战争与台湾海峡紧张局势有何相似处，陈立国表示，自俄乌战争爆发以来，乌克兰举国上下不断展现捍卫领土完整与主权的强大勇气；而台湾"同样是要保卫我们疆界的民主国家，我们了解乌克兰人民的困境"。

陈立国表示，台湾民主正经历来自中国的经济胁迫和军事干预等严峻威胁，目的是要分化台湾社会。但同一时间，乌克兰与台海的情势，正说明了理念相同盟邦须继续团结对抗，来维护以规则为基础的国际秩序并反抗威权政权。

半岛问道，"欧洲联盟是否也会像目前看似大致团结支持乌克兰一样，对台湾步调一致支持？特别是考虑到法国总统马克龙近期曾暗示欧洲应避免介入台海冲突"。

陈立国对此回覆说，欧盟对台湾的团结一致态度以及对待中国的立场，可以从欧盟委员会主席冯德莱恩的演说得到最新例证。他表示，冯德莱恩的演说是向世界传递一个讯息，那就是对于如何与中国打交道及如何定义彼此未来关系，欧盟正在重新调整其战略。

陈立国指出，对台湾而言，这样的欧中政策务必要确保台海安全与和平，因为40%的国际贸易实际上穿越台海，不仅欧盟，全世界都有必要确保台海不爆发冲突。

关于台欧关系，陈立国表示，双方近几年呈现热络趋势，尤其在俄乌战争与疫后经济复苏的背景下。他说，台湾对欧盟投资额从2016年至今增长了5.5倍，比之前的7年间增长幅度更大。

陈立国还说，许多台湾企业对于在欧盟设厂感兴趣，例如固态锂电池公司辉能已宣布将在法国敦克尔克市（Dunkerque）投资设厂；而欧盟也对台湾生产的半导体感兴趣。

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