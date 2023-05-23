波兰：准备培训乌克兰飞行员驾驶F-16战机

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波兰防长周二(5月23日）表示，波兰已经准备就绪，着手培训乌克兰飞行员驾驶美制F-16战机的计划。欧盟防长周二举行会议讨论军事支援乌克兰。

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法新社消息，波兰国防部长布瓦什恰克 (Mariusz Blaszczak）周二在布鲁塞尔举行的欧盟国防部长会议后表示，“波兰已准备好培训乌克兰飞行员驾驶美制F-16战机"，不过，他表示，有关的训练计划尚未开始”。周二欧盟防长会议专门讨论军事支援乌克兰。

此前，欧洲外交事务负责人博雷利表示，对乌克兰飞行员的培训计划已经启动。

除波兰外，还有多个欧洲国家准备参与乌克兰飞行员培训计划。荷兰国防部长奥隆格伦(Kajsa Ollongren）解释说：“在美国就向乌克兰提供F16战机开了绿灯后，我们正在制定培训乌克兰飞行员的具体时间表。尽快完成这项工作很重要”。她表示，首先是培训飞行员，提供战机是下一步。荷兰防长并表示，荷兰将与丹麦、比利时、英国和其他盟国共同努力落实该计划”。

欧盟各国防长周二还讨论了乌克兰要求的火炮弹药供应问题。

欧盟外交与安全事务高级代表博雷利表示，自2月9日乌克兰总统泽连斯基发出请求以来，欧盟成员国已向乌克兰提供了用于防空及反坦克防御系统的220,000枚不同口径的炮弹和1,300枚导弹。

另据报道，乌克兰总统泽连斯基周二视察东部顿内茨克州前线，他赞扬海军在战场上的每一天都证明他们是一支强大力量，可以摧毁敌人、解放领土，在最困难情况下执行最艰鉅任务。泽连斯基表示，乌克兰需要更多这种力量，正显著提升海军的潜力，组建一支专门的海军陆战队，配备现代化武器装备。泽连斯基并向部分海军官兵授予勛章。

与此同时，乌克兰周二表示，巴赫姆特的战斗已经减少，但是周围地区砲击持续，乌军掌控城巿边沿一处小据点，俄军则正在清理占领区。

路透社报导，激战数月后，俄军20日宣称已经完全拿下遭到战火摧残的巴赫姆特；乌军则表示，仍从该城南北两翼挺进，可望对城巿进行包围。

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