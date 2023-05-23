脱口秀事件延烧 艺术家也遭牵连

脱口秀事件冲击波

脱口秀演员李昊石演出照片，但一周来，他的节目被指“辱军”，已被立案调查。

中国喜剧演员李昊石日前表演“脱口秀”，内容被指侮辱解放军遭重罚，并被公安机关立案调查。现在，中国知名艺术家岳敏君夸张风格的画作也被批评“辱军”和“丑化领袖”。

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相声演员李昊石在一段单口相声中，笑称野狗“能打胜仗、作风优良”，逗笑而已，结果被有人“上纲上线”，批李昊石拿野狗比喻人民解放军。

后有分析人士指出，李昊石之所以被迫停演，遭重罚，公安局立案调查，是因为冒犯了习近平。中共总书记习近平2013年讲过要建设一支“听党指挥、能打胜仗、作风优良”的人民军队。

新华社竟然也大动干戈，发表短评称：“人民军队保家卫国，每个人都必须敬畏；‘听党指挥、能打胜仗、作风优良’，每个字都不容冒犯！”

脱口秀事件还在发酵。令人匪夷所思的是，知名艺术家岳敏君也被牵扯到“辱军”事件。根据美国之音报道，岳敏君这几天突然成为一些中国博主和网民攻击的对象。

5月18日，中国智库昆仑研究所公众号重发旧文，指责岳敏君和一家广东艺术馆，共谋“有组织的辱军、反军、反共活动”，要求调查。

岳敏君人物肖像尤以面部夸张、甚至夸张得荒诞的风格而著称，前述智库特约评论员杨昭友评论称：“领袖的形象、英雄的形象代表国家形象、领袖的荣誉、人民军队的荣誉是国家荣誉，理应与国旗、国徽荣誉一样不容侮辱”，

此文发出后，中国社交网络一些网民也跟随着发起围攻，指其军人画得都很浮夸，嘴巴画得特别大，笑容显得有点诡异……“感觉有点像是故意的”，还有的指其画作损害“国家尊严”，讨好西方。

也有反驳的，微博帐号“大脑蚕思思”批评指控岳敏君辱军的人不懂艺术：“别闹了，艺盲们。就算岳敏君画他自己，肯定也是这副笑脸。你们土死了。”

不止岳敏君，李昊石脱口秀5月16日被指侮辱解放军后，英国马来西亚裔脱口秀演员Uncle Roger，本名黄瑾瑜，因为近期一段调侃中国政府的影片遭到中国网民围攻，微博帐号旋即遭封杀，他是一周时间内第二位在中国被封杀的脱口秀演员。

路透社报道说，尽管中国审查制度越来越严厉，单口相声在中国可谓某种言论自由难得的避风港，但李昊石事件让这一娱乐形式遭到重大打击。

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