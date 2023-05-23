辱军辱华现象 习近平新时代躬逢其盛

脱口秀事件冲击波

中国艺术家岳敏君在香港拍卖的画作『人与兽』。中国最近刮起所谓的"辱军"风暴，这位知名艺术家的大笑不止表情夸张的作品也遭到围攻。

中国相声演员李昊石并不是在发表政见，他只是在一场脱口秀表演中笑指野狗“能打胜仗、作风优良”，便遭到攻击，停演、罚款、公安局立案调查，他就这样为了一句笑话“被牺牲了”。

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常有人半开玩笑半认真地说，中国网民惹不起，玻璃心，其中有不少自己生活得焦头烂额，但谁要跟“祖国”，跟“党”和“国家”，尤其跟领袖，比如习近平开玩笑，那可会倾巢而出跟你拼了。

中国网民就那么玻璃心吗？或者如时事评论人士邓聿文所说的“多数民众被锁定在党国的话语体系”里？

这里面应该有中共当局的民族主义灌输和洗脑，官媒的层层加码，更有着习近平治下官吏们畏上的心态。

李昊石那几句话先是被某些“带节奏”的网民挑剔，紧接着新华社发出短评，提到令人恐怖的高度：“人民军队保家卫国，每个人都必须敬畏；‘听党指挥、能打胜仗、作风优良’，每个字都不容冒犯！”

把人民军队尊为神圣，忘记了人民军队也来自普通的人民，而且，李昊石的节目看不出有侮辱人民军队的意思，他就是找幽默，开玩笑，让大家心情放松，若有人民子弟兵当时在现场听，也可能一笑了之。

新华社那样评论，细心的分析人士很快找出端倪，原来这句话习近平说过，“犯上了”，习近平2013年曾对军队讲过，要建设一支“听党指挥、能打胜仗、作风优良”的人民军队。

到底是新华社，或者说习近平的下级们，害怕不小心让习近平听进去有人拿他说过的这句话逗乐后，没有好果子吃？还是习近平本人已到了容不得任何玩笑、幽默的地步？因为他已被尊奉为“一尊”。

2017年发生的小熊维尼事件大约就是一个很好的例子，它是一个儿童动画形象，憨憨的，有好事的网民说小熊维尼的神态有点像习主席，“小熊维尼”、“维尼熊”突然在中国成了禁词，微信把小熊维尼的表情包下架了。

这一次，李昊石脱口秀翻船不几天，一位在英国的马来西亚华裔脱口秀演员，演出时调侃了一下中国政府，也被中国当局封杀。

接着就传出知名艺术家岳敏君也遭网攻的消息，这位艺术家的人物作品，以面目极其夸张、甚至荒诞不经著称，为什么现在被指辱军？

一篇几年前指责岳敏君和一家广东艺术馆共谋“有组织的辱军、范军、反共活动”没有多大影响的旧文突然被翻了出来，引导网民发起一场围攻。

为什么旧文重发能引起围攻，为什么一个早已以夸张风格成名的艺术家现在却要被指为侮辱军队，侮辱领袖，侮辱国家尊严？

至于“辱华事件”，几年来更是层出不穷。这两天，中国国家主席习近平在西安以唐朝大礼迎接中亚五国贵宾，批评者指凸显万邦来朝的帝国心态，但官媒说，这体现了“盛唐气象，大国风范。泱泱华夏，礼仪之邦”，还有泱泱大国“包容四海、兼纳百川” 的胸怀。

若真能包容四海兼纳百川，千封万锁的网络为什么独独让骂人“辱华”“辱军”“媚外”的言论登堂入室，形成恐怖的网络风暴？

最新的一例，香港国泰航空因为几位空乘偷偷嘲笑不会讲英语的大陆乘客一事披露后，遭中国网友声讨，国泰航空当然有自己不可推卸的责任，明知自己的乘客中有大量说中文的人，加上中文服务岂不完善？事发后，国泰航空接连道歉，网民还是不放过，最后国泰“零容忍”，5月23日紧急解雇了涉事的三名“空中服务员”。

国泰航空处理这件事轻重是另外一回事，但这件事却透露出中国官媒在后面的操纵和逼压，硬是把一件关乎服务质量的事说成是“崇洋媚外”，把几个空乘的作为扩及整个香港。

人民日报旗下的公众号侠客岛不问青红皂白，挑出国泰母集团的英资背景，更严重的是，臆想其“公司文化似乎保留了某种崇拜洋人、相对尊重香港人而看不起内地人的乖戾情绪和莫名优越感”。

人民日报还指这是地域性歧视，暴露了“国族认同偏差”，然后和几年前的“反送中”联系起来，暗示香港国安法公布后，“坏人”还没有抓尽，“居然仍有人蛰伏于阴暗角落”。

香港这块一度自由，中共承诺五十年不变的高度自治区，在国安法下，已经变得不伦不类了，人民日报对这件事不是就事论事，而竟以优胜者的歧视心态来藐视港人，以文革的思维来找躲藏在角落里的阶级敌人，可以说把“辱华”思维发展到一个新的高度。

脱口秀事件引发美国“中国传媒研究计划”主任班志远（David Bandurski）感叹：“一个玩笑竟被当成是对国家的真正攻击”，人民日报公众号竟然能从国泰航空个别工作人员的不当行为推断出全香港“居然仍有人蛰伏于阴暗角落”的黑暗话语。难以想象。

一位网友评论，“动不动辱华辱军，真是习近平新时代，躬逢其盛啊 !”

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