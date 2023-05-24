专家：与中国的芯片战争可能对美国科技造成“巨大损害”

芯片战

中美 – 台湾裔美国人企业家黄仁勋(Jensen Huang)在接受《金融时报》专访时表示，华盛顿和北京之间不断升级的芯片争夺战使美国科技行业面临遭受“巨大损害”的风险。他还表示，拜登政府为减缓中国半导体制造而实施的美国出口管制令这家硅谷集团“被捆住了手脚”，无法在该公司最大的市场之一销售先进芯片。

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他补充说，与此同时，中国公司开始制造自己的芯片，以与英伟达(Nvidia)市场领先的游戏、图形和人工智能处理器相抗衡。

“如果中国]能从购买。 . . 美国，他们只会自己制造，”他说。 “所以美国必须小心。 中国是科技行业非常重要的市场。”

美国阻止中国购买或开发先进芯片的努力已成为两国新冷战中主要内容。

几天前，中国当局宣布禁止美国存储芯片制造商美光的产品进入关键基础设施，此举被视为对华盛顿出口管制的重大报复。

这位台湾裔美国高管警告美国立法者要“深思熟虑”实施进一步限制与中国贸易的规则。

黄仁勋表示，“如果我们被剥夺了中国市场，我们没有应急措施。 中国的市场只有一个”。并补充说，如果美国公司无法与北京进行贸易，将“对美国公司造成巨大损害”。

黄仁勋补充说，阻止美国科技行业进入中国将“切断芯片法案”，指的是拜登政府 520 亿美元的资助计划，以鼓励在美国建设更多的半导体制造设施。

他表示，“由于失去中国市场，如果美国科技行业需要的产能减少三分之一，就没有人需要美国的晶圆厂，我们将在晶圆厂里转圈。” “如果美国在监管方面不周到，就会伤害科技行业。”

黄仁勋表示，中国约占美国科技行业市场的三分之一，并且作为其产品的组件来源和终端市场是无法替代的。

世界上大多数先进芯片——包括 英伟达的芯片——都是在台湾制造的。

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